台日半導體產業互補的雙贏戰略
日本首相高市早苗上台以來，明確將「經濟安全保障」列為日本國策核心，多次談及台日科技合作的重要性。2025年12月4日的「地域未來戰略本部」首次會議中，高市早苗也確立了在日本各地打造世界級產業聚落的政策走向。
產業聚落重中之重，就是位於九州的JASM園區，即台積電熊本1、2廠所在，以及環繞JASM園區展開的熊本科學園區。可能令台灣人意外的是，日本打造世界級產業聚落的策略，與台灣前經濟部長郭智輝發起的「境外關內」構想關係極深。「境外關內」與日本在九州的地域未來戰略互補，形成台日雙邊經濟安保的政策軸心。
早苗經濟學：從日本振興到供應鏈安全
從第二次安倍內閣以來，日本在九州實施了三項重大產業戰略。首先是2013年，日本振興戰略納入「國家戰略特區」，以實踐安倍經濟學的第三支箭。2014年福岡市以「全球創業就業特區」規劃，成為日本國家戰略特區之一。
2021年，隨著台積電加大對日投資規模，2月宣布在茨城縣筑波市設立材料研發中心、10月公開在熊本縣成立晶圓廠的構想，日本政府也在6月發表《半導體戰略》，確立向半導體供應商提供補貼的方針。
日本明確理解到，要實現去風險化並振興日本經濟，投資先進的半導體製造是最佳途徑。台灣作為全球首屈一指的半導體製造大國，又是與日本關係親近的鄰國，自然成為最佳合作夥伴。
然而，九州雖然陸續整備體制以迎接外資，福岡市亦在2024年寫下「連續五年宜居城市（市町村）排名第一」、「 2023年日本居民增加數排名第一」、「2023年世界綜合城市排名第42、日本城市第一」的紀錄，成功帶動北九州地區（包含福岡市、北九州市等）整體發展，但直接投資半導體的熊本縣卻缺乏相關政策挹注。與此同時，日本也意識到外部威脅不斷升高，不僅中國提高軍事冒險（如軍機軍艦靠近領海）與軍演頻率，中國也持續將稀土、零組件等物資供應轉向經濟武器化。
2025上半年，時任眾議員高市早苗率團拜會賴清德總統，指出：「台灣和日本都是島國，面臨一樣的處境與問題。一旦有事，不僅糧食及能源安全有疑慮，甚至供應鏈也會受到威脅。就台日合作議題，雙方必須先維護並強化供應鏈韌性，而台灣與日本在AI、半導體等方面，都可以相互合作，以建構更強韌的供應鏈。」10月擔任日本首相後，台日合作推動供應鏈安全，已經成為日本政府的首要政策。
台日經貿夥伴關係的全新階段
隨著日本政府推出「國家戰略特區」、「半導體戰略」的投資利多，以及著眼於台積電進駐熊本後所獲得的成功，越來越多的台廠也展現出了投資日本的興趣。有鑑於此，經濟部在九州經濟樞紐福岡設立了台灣貿易投資中心。
台灣貿易投資中心可謂是前經濟部長郭智輝「境外關內」政策的第一個重心，透過政府的協助與支持，使我國企業即使在「境外」也能享受「關內」般的行政支持。即使是實力有限的中小企業，也能在「境外關內」政策支援下成功跨足海外，避免過往中小企業在海外單打獨鬥的窘況，也能讓台廠形成供應鏈聚落或園區，用團體戰發揮供應鏈優勢。
第一座台灣貿易投資中心在布拉格，捷克是台商在歐洲最重要的生產基地，距離歐洲最大的微電子產業聚落「薩克森矽谷」德勒斯登非常近。德勒斯登也是「歐積電」所在。率先成立布拉格中心，也是呼應疫情期間歐盟國家對台廠不斷升高的需求。
照理說第二座中心應該在台商大量投資的「德州矽谷」才對，但如同日本以高效率搶先爭取到「日積電」JASM，第二座中心也被福岡捷足先登，第三座中心才是德州達拉斯。雖然主導中心成立的是台灣，但由此可見日本對爭取台灣供應鏈的積極度。
日本求賢若渴，不僅招商引資，在郭智輝因健康因素卸任經濟部長後，還邀請郭智輝到慶應大學擔任訪問學人，分享半導體產業經驗。另一位前經長王美花雖然在財金界任職，也曾受邀到「台日半導體同盟」研討會演講。
台日混血的熊本國家戰略特區
目前台積電熊本一廠已投入生產，熊本二廠也已開始施工，帶動熊本科技產業全面發展。2024年九州通過「新生矽島」發展藍圖；2025年3月，熊本縣提出《熊本科技園區推進願景》的構想，試圖仿效竹科，在熊本打造「台日混血」的科學園區。
九州經濟聯合會進一步與九州7縣，加上山口、沖繩2縣，共9縣知事聯手啟動新計畫，向中央政府提出建立「半導體特區」的正式訴求。目標是到 2029 年度前，在九州地區成立5個能促進產學合作的科學園區。如果「半導體特區」正式成立，將能一次支應這麼多園區的推行計畫。
要實踐「半導體特區」，少不了台灣的合作。早在《熊本科技園區推進願景》發布前，九州經濟連合會倉富純男會長就率領九州地域戰略會議訪問團來台，拜訪時任經濟部長郭智輝。雙方不僅順利達成合作共識，九州訪問團也對郭智輝半導體企業家的豐富經驗印象深刻。
作為海外園區重要推手，郭智輝後來到慶應大學擔任訪問學人時，公開分享過台日供應鏈合作的know-how：結合日本的研發強項，與台灣在製造與營運效率的優勢，科學園區可以運用政策免稅降低經營成本，產業聚落也可發揮區位優勢，降低廠商備料與運輸的風險。
熊本融合台灣經驗與自身條件後，在《熊本科技園區推進願景》提出了「分散型科學園區」的概念。有別於竹科在官方主導下得以大規模徵地並設立單一園區，熊本的大規模用地取得不易，因此決定採用以JASM園區為核心向四周擴散的「分散型科學園區」策略，將不同的產業據點分布在縣內多個地區，形成多點佈局、資源共享的產業鏈聚落。
過去日本常是以工業區（工業團地）或學研都市（研究機構群聚）等「單一功能」型的產業或學術區域為主。現在熊本的開發項目不只聚焦於半導體產業，商業設施、住宅及交通基礎建設，都是此次計畫中的重要一環。
熊本計劃於JASM園區東、西、北面分別建造新的工業園區，部分地區也將同步開發商場及住宅，以接納未來工業區開設後所帶來的人口成長。
南面，則將透過市地重劃，設置多租戶型研發設施及大學機構，以吸引新創公司、研發團隊、大學研究機構進駐，打造知識聚落。而為了因應隨之而來的龐大人口，熊本也將交通基礎設施納入開發藍圖，以提升各地交通便利性。
2025年6月，熊本縣以「地域課題解決連攜特區」，正式被指定為日本國家戰略特區之一。對外國企業所提供的財政補貼、稅收減免，以及在教育、醫療和簽證方面，針對外國工程師及眷屬所提供的行政支援服務，有助於提升外國企業投資意願，也使外國工程師能夠無後顧之憂的專心投入工作。
熊本的科學園區，與福岡全球創業就業特區的優勢相呼應，讓福岡成為九州地區的營運中心，熊本則是工業製造中心。而日本的國家戰略特區，又與台灣的境外關內政策密切結合。有台日政府的高度共識合作，加上台日產業的高度互補性，台日正在發展強大的經濟安保戰略，或許將成為全球科技供應鏈的新合作典範。
※作者為科技人。
其他人也在看
89歲連戰罹癌＋中風！媳婦親揭「最新病況」全說了
政治中心／綜合報導連戰次子連勝武的妻子路永佳，近期經常在社群平台分享生活點，夫妻倆婚姻長跑16年，並在今（14）日一同出席公益新書發表會，過程中談及身為公公的國民黨前主席連戰，由於他已89歲，過去又罹患攝護腺癌、發生小中風等狀況，外界也十分好奇他健康狀態，對此路永佳也曝光了公公的身體現況。民視 ・ 21 小時前 ・ 320
下周又要挑戰寒流「3重要特徵」！先濕冷→後乾冷 專家：這4天最凍
本週天氣短暫回暖，早晚溫差大。氣象專家林得恩指出，下週起新一波強冷空氣南下，影響4天，整體降溫型態為「先濕冷、後轉乾冷」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 14
急凍探五度！首颱洛鞍周四恐生成 下周強冷氣團再襲
（記者許皓庭／綜合報導）中央氣象署測得新竹關西今（14）日清晨僅 5 度低溫。隨熱帶性低氣壓於菲律賓東方海面生 […]引新聞 ・ 1 天前 ・ 9
澳網》天王合體！費德勒巧遇周杰倫笑虧：我有看到那記Ace
華語樂壇天王周杰倫解鎖澳網殿堂話題不斷！繼昨日在慈善賽「一分大滿貫」慘遭5秒光速淘汰後，今（15）日他再度現身球場後台，驚喜同框擁有20座大滿貫金盃的傳奇球王費德勒（Roger Federer）。沒想到兩大天王一碰面，費德勒便展現幽默本色，主動提起周董昨日的慘敗現場，讓天王也忍不住大喊：「好糗！」中時新聞網 ・ 8 小時前 ・ 29
國旅不只墾丁慘兮兮？這觀光勝地旅客暴跌600萬人次 作家揭原因：大量民宿認賠轉賣
台灣國旅近年來被認為消費過高，越來越多人寧願買機票出國旅遊，也不願待在國內觀光，其中墾丁旅遊最常被人詬病，繼113年跌破214萬人次後，114年數據續創低點，僅剩213.9萬人次，正式進入「200萬人次保衛戰」。對此，作家漂浪島嶼在臉書發文表示，國旅低迷情況不只墾丁，連這一處風景勝地過往1年破千萬人到訪，如今觀光人次直接腰斬600多萬人。近年國旅花費價......風傳媒 ・ 16 小時前 ・ 71
一天吃水煮蛋「4~6顆」最營養 醫：蛋黃是關鍵核心！
家醫科醫師李思賢透露，門診中經常聽到患者自豪表示早餐會吃一顆水煮蛋，他總是笑著回應「很好」，但內心其實想提醒患者可以再多吃一些。李思賢指出，雞蛋堪稱自然界的超級蛋白質來源，每天攝取4至6顆都在可接受範圍內，單吃一顆其實遠遠不足。中天新聞網 ・ 21 小時前 ・ 35
陳亭妃打一場必敗的仗？ 董智森：台南不是票多的贏喔
民進黨台南市長初選民調結果將在15日出爐，參選的立委陳亭妃14日呼籲大家好好休息，等待中央黨部開封民調資料。媒體人董智森質疑這次初選機制，認為即使陳亭妃票數領先，也不代表一定能出線，並指出反賴清德的民意其實超乎外界想像。中天新聞網 ・ 21 小時前 ・ 212
比蘇聯入侵阿富汗時還慘 北約：俄每月陣亡逾2萬人根本無法持續
[Newtalk新聞] 北約秘書長呂特（Mark Rutte）稍早將俄羅斯入侵烏克蘭與昔日導致蘇聯崩解的入侵阿富汗做對比，指出俄羅斯在這場侵略戰爭每個月陣亡人數就超過2萬人，比侵略阿富汗9年陣亡的總人數（1.5萬人）還要多，根本難以持續。 曾經領導共產世界與美國為主的西方國家對峙數十年的蘇聯，之所以最終崩解，原因之一是侵略阿富汗耗費太多人力物力，卻徒勞無功。 《商業內幕》（The Business Insider）報導，呂特13日在布魯塞爾的一個論壇上告訴歐洲議會的議員們，「目前，由於烏克蘭的防禦，俄羅斯軍隊正遭受大量士兵的傷亡，」隨著戰爭的持續，每月有20,000至25,000名士兵陣亡。「我說的不是重傷，而是陣亡。」 呂特將俄羅斯入侵烏克蘭的驚人折損與1979年蘇聯入侵阿富汗相提並論。上個世紀，在長達九年多的時間裡，蘇聯估計有15,000名士兵陣亡。「現在他們（俄軍）一個月就損失這麼多甚至更多，所以這對他們來說也是不可持續的。」 報導指出，俄羅斯尚未公佈官方傷亡數字，但烏克蘭和西方的估計描繪了一幅對莫斯科而言十分嚴峻的景象。 英國國防部昨（14）日發布的一份情報更新報告稱，自近四年新頭殼 ・ 23 小時前 ・ 139
台中11歲女童狂咳月餘 到中國旅遊返台 突發不適送醫不治
台中一名11歲女童，之前已經咳嗽1個多月，但就醫照X光無異狀，沒想到近日隨家人到中國旅遊並在10日返國，行經太平區停車加油，卻突然在車上大叫一聲「啊」後就昏迷，雖立刻送往醫學中心治療，仍在12日上午宣告不治，檢察官將安排解剖釐清死因，案件朝疾病致死方向偵辦。自由時報 ・ 1 天前 ・ 284
去年現身「頭髮全白」網嚇壞！74歲郭台銘最新近況曝 曾馨瑩全招了
74歲鴻海集團創辦人郭台銘，與曾馨瑩結婚17年，兩人育有2女1子，分別是大女兒妞妞、大兒子Tiger與小女兒QQ，去年郭台銘曾被民眾目擊一頭白髮。近日曾馨瑩在社群平台分享跟郭台銘度假自拍照，提醒大家注意保暖，同時曝光在日本度假期間拍下的美照。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 227
周杰倫出戰澳網「8歲兒陪進場意外入鏡」！ 網誇超帥：像昆凌
周杰倫14日參加澳網「一分大滿貫」表演賽，雖然遭對手賞ACE球，「連球都摸不到」就光速落敗，但依舊掀起滿滿話題。當他走入球場時，妻子昆凌陪伴在側，鏡頭也意外捕捉到8歲兒子Romeo的身影。鏡週刊Mirror Media ・ 17 小時前 ・ 21
下週變天急降溫！專家示警「整天都冷」最冷時段曝光
下週變天急降溫！專家示警「整天都冷」最冷時段曝光EBC東森新聞 ・ 8 小時前 ・ 發表留言
一天2顆雞蛋害高膽固醇？醫點名「2款蛋」才是大忌 吃對能穩血糖
不少長輩認為，多吃蛋黃會造成膽固醇過高，事實並非如此。復健科醫師王思恒提到，蛋黃長期被誤解為心血管的「頭號敵人」，不過最新研究顯示，每天吃1到2顆雞蛋，並不會造成膽固醇過高，不過烹調方式要注意，建議水煮、蒸煮，而奶油炒蛋、炸蛋是大忌。三立新聞網 setn.com ・ 15 小時前 ・ 10
黃國昌「被問到傅崐萁」激動拍桌！華府智庫圈嚇壞
政治中心／李汶臻報導台灣民眾黨主席黃國昌日前率團快閃美國3天後，返台隨即召開記者會、開噴賴政府拋出的1.25兆特別預算中「我國對美軍購只需3千億」，有關說法引發熱議。但美國在台協會（AIT）似乎拒絕為黃國昌背書，馬上跳出來重申支持「台灣1.25兆元國防特別預算」立場。對此，科技專家許美華就直言「AIT這次真的對黃國昌很火大！」，並加碼抖出過去有訪台跟黃國昌見面的華府智庫美國友人，委婉詢問她「黃國昌這人是不是哪裡怪怪的？」，透露美方友人詢問黃國昌一件事，被對方「起乩式反應」嚇壞。民視 ・ 20 小時前 ・ 108
黃國昌慘了！質疑對美軍購僅3千億 卓榮泰下令國防部「做這事」
即時中心／黃于庭報導民眾黨主席黃國昌近日閃電訪美，表示要談關稅及國防特別預算等議題；而他返國後召開記者會，宣稱1.25兆預算當中，5項軍購案僅3000多億，其餘項目不涉及軍事採購，引發外界議論。對此，行政院長卓榮泰今（15）日下令，針對近期外界及特定人士不符合事實的發言，國防部必須積極澄清，並與朝野各黨團進行說明。關於中央政府總預算及「強化防禦韌性不對稱戰力採購計劃特別條例」，卓榮泰今日於行政院會表示，至今仍無法在立法院順利付委審查，前幾週院會針對預算無法付委造成的影響，以及實質上的妨礙，已經做了相當多說明。卓榮泰進一步補充，這當中包括國防部752億新增計畫、新興計畫未能執行的部分，為因應國際情勢發展及中共機艦無端侵擾，此時此刻強化防衛韌性，是維護國家安全的必要方式，國防部所提軍購特別條例及預算，正是因應該情勢發展。「請國防部積極透過各種方式，與朝野各黨團進行必要說明」，卓榮泰強調，外界、特定人士以故意或不符合事實的發言，也必須即時澄清、清楚說明，才不會阻礙國家安全，造成親痛仇快的不良後果，請國防部積極向外界說明。原文出處：快新聞／黃國昌慘了！質疑對美軍購僅3千億 卓榮泰下令國防部「做這事」 更多民視新聞報導黃國昌還在滑手機？召開黨團協商「不在籍投票」不聽中選會說明陳亭妃無懼「6戰」謝龍介！霸氣喊：女生不是好惹的北捷攻擊案張文獲不起訴 北檢曝「犯罪動機」民視影音 ・ 14 小時前 ・ 142
周杰倫澳網「動都不動、球都沒碰到」被淘汰！好友林書豪開酸了
天王周杰倫（周董）參戰澳洲網球公開賽（Australian Open）「一分大滿貫」（One Point Slam）賽事，成為首位踏上澳網賽場的華人歌手，自嘲「連球都沒碰到」首輪止步後，好友前NBA球星林書豪也發文嘲笑他。三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前 ・ 25
走過近20年！《天才衝衝衝》邁入播出1千集 竟找回首集嘉賓
【緯來新聞網】徐乃麟、曾國城、張文綺、徐凱希、籃籃、巫苡萱共同主持的華視節目《天才衝衝衝》將迎來第一緯來新聞網 ・ 14 小時前 ・ 8
斷言台南勝負已定！名醫：2026還是民進黨的
[NOWnews今日新聞]民進黨內初選動向備受關注，今（14日）晚將進行台南市長電話民調，立委陳亭妃、林俊憲全力動員支持者，最快明天中午以前就會知道最終結果。對此，精神科醫師沈政男預測，台南市長這一局...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 228
陳亭妃初選勝出！ 學者驚：她跟在地民代決裂、整合難度很大
民進黨台南市長初選結果今天（15日）出爐，立委陳亭妃在民調中勝出，國民黨台南市長參選人謝龍介隨即在社群平台祝賀這位「可敬的對手」，表示將進行一場光明正大的選戰。崑山科技大學教授丁仁方對此結果大感意外，他指出陳亭妃與總統賴清德長期不合的傳聞未見轉圜跡象，初選期間又與民進黨地方4名立委及20多名市議員決裂，未來黨內整合難度相當大。中天新聞網 ・ 13 小時前 ・ 88
周杰倫遭秒殺！台灣女將葛藍喬安娜打到冠軍賽 遺憾錯失2000萬獎金
今年澳網舉辦表演性的「一分大滿貫」賽事，華語天王周杰倫參賽引發關注，然而稍早站在原地遭「秒殺」淘汰，不過台灣混血網球女將葛藍喬安娜打進決賽，可惜最終因為回球出界，與獎金100萬澳幣（2112萬台幣）擦身而過。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 13