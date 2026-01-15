台日半導體產業互補的雙贏戰略

熊本融合台灣經驗與自身條件後，在《熊本科技園區推進願景》提出了「分散型科學園區」的概念。（台積電熊本一廠／美聯社）





日本首相高市早苗上台以來，明確將「經濟安全保障」列為日本國策核心，多次談及台日科技合作的重要性。2025年12月4日的「地域未來戰略本部」首次會議中，高市早苗也確立了在日本各地打造世界級產業聚落的政策走向。

產業聚落重中之重，就是位於九州的JASM園區，即台積電熊本1、2廠所在，以及環繞JASM園區展開的熊本科學園區。可能令台灣人意外的是，日本打造世界級產業聚落的策略，與台灣前經濟部長郭智輝發起的「境外關內」構想關係極深。「境外關內」與日本在九州的地域未來戰略互補，形成台日雙邊經濟安保的政策軸心。

早苗經濟學：從日本振興到供應鏈安全

從第二次安倍內閣以來，日本在九州實施了三項重大產業戰略。首先是2013年，日本振興戰略納入「國家戰略特區」，以實踐安倍經濟學的第三支箭。2014年福岡市以「全球創業就業特區」規劃，成為日本國家戰略特區之一。

2021年，隨著台積電加大對日投資規模，2月宣布在茨城縣筑波市設立材料研發中心、10月公開在熊本縣成立晶圓廠的構想，日本政府也在6月發表《半導體戰略》，確立向半導體供應商提供補貼的方針。

日本明確理解到，要實現去風險化並振興日本經濟，投資先進的半導體製造是最佳途徑。台灣作為全球首屈一指的半導體製造大國，又是與日本關係親近的鄰國，自然成為最佳合作夥伴。

然而，九州雖然陸續整備體制以迎接外資，福岡市亦在2024年寫下「連續五年宜居城市（市町村）排名第一」、「 2023年日本居民增加數排名第一」、「2023年世界綜合城市排名第42、日本城市第一」的紀錄，成功帶動北九州地區（包含福岡市、北九州市等）整體發展，但直接投資半導體的熊本縣卻缺乏相關政策挹注。與此同時，日本也意識到外部威脅不斷升高，不僅中國提高軍事冒險（如軍機軍艦靠近領海）與軍演頻率，中國也持續將稀土、零組件等物資供應轉向經濟武器化。

2025上半年，時任眾議員高市早苗率團拜會賴清德總統，指出：「台灣和日本都是島國，面臨一樣的處境與問題。一旦有事，不僅糧食及能源安全有疑慮，甚至供應鏈也會受到威脅。就台日合作議題，雙方必須先維護並強化供應鏈韌性，而台灣與日本在AI、半導體等方面，都可以相互合作，以建構更強韌的供應鏈。」10月擔任日本首相後，台日合作推動供應鏈安全，已經成為日本政府的首要政策。

台日經貿夥伴關係的全新階段

隨著日本政府推出「國家戰略特區」、「半導體戰略」的投資利多，以及著眼於台積電進駐熊本後所獲得的成功，越來越多的台廠也展現出了投資日本的興趣。有鑑於此，經濟部在九州經濟樞紐福岡設立了台灣貿易投資中心。

台灣貿易投資中心可謂是前經濟部長郭智輝「境外關內」政策的第一個重心，透過政府的協助與支持，使我國企業即使在「境外」也能享受「關內」般的行政支持。即使是實力有限的中小企業，也能在「境外關內」政策支援下成功跨足海外，避免過往中小企業在海外單打獨鬥的窘況，也能讓台廠形成供應鏈聚落或園區，用團體戰發揮供應鏈優勢。

第一座台灣貿易投資中心在布拉格，捷克是台商在歐洲最重要的生產基地，距離歐洲最大的微電子產業聚落「薩克森矽谷」德勒斯登非常近。德勒斯登也是「歐積電」所在。率先成立布拉格中心，也是呼應疫情期間歐盟國家對台廠不斷升高的需求。

照理說第二座中心應該在台商大量投資的「德州矽谷」才對，但如同日本以高效率搶先爭取到「日積電」JASM，第二座中心也被福岡捷足先登，第三座中心才是德州達拉斯。雖然主導中心成立的是台灣，但由此可見日本對爭取台灣供應鏈的積極度。

日本求賢若渴，不僅招商引資，在郭智輝因健康因素卸任經濟部長後，還邀請郭智輝到慶應大學擔任訪問學人，分享半導體產業經驗。另一位前經長王美花雖然在財金界任職，也曾受邀到「台日半導體同盟」研討會演講。

台日混血的熊本國家戰略特區

目前台積電熊本一廠已投入生產，熊本二廠也已開始施工，帶動熊本科技產業全面發展。2024年九州通過「新生矽島」發展藍圖；2025年3月，熊本縣提出《熊本科技園區推進願景》的構想，試圖仿效竹科，在熊本打造「台日混血」的科學園區。

九州經濟聯合會進一步與九州7縣，加上山口、沖繩2縣，共9縣知事聯手啟動新計畫，向中央政府提出建立「半導體特區」的正式訴求。目標是到 2029 年度前，在九州地區成立5個能促進產學合作的科學園區。如果「半導體特區」正式成立，將能一次支應這麼多園區的推行計畫。

要實踐「半導體特區」，少不了台灣的合作。早在《熊本科技園區推進願景》發布前，九州經濟連合會倉富純男會長就率領九州地域戰略會議訪問團來台，拜訪時任經濟部長郭智輝。雙方不僅順利達成合作共識，九州訪問團也對郭智輝半導體企業家的豐富經驗印象深刻。

作為海外園區重要推手，郭智輝後來到慶應大學擔任訪問學人時，公開分享過台日供應鏈合作的know-how：結合日本的研發強項，與台灣在製造與營運效率的優勢，科學園區可以運用政策免稅降低經營成本，產業聚落也可發揮區位優勢，降低廠商備料與運輸的風險。

熊本融合台灣經驗與自身條件後，在《熊本科技園區推進願景》提出了「分散型科學園區」的概念。有別於竹科在官方主導下得以大規模徵地並設立單一園區，熊本的大規模用地取得不易，因此決定採用以JASM園區為核心向四周擴散的「分散型科學園區」策略，將不同的產業據點分布在縣內多個地區，形成多點佈局、資源共享的產業鏈聚落。

過去日本常是以工業區（工業團地）或學研都市（研究機構群聚）等「單一功能」型的產業或學術區域為主。現在熊本的開發項目不只聚焦於半導體產業，商業設施、住宅及交通基礎建設，都是此次計畫中的重要一環。

熊本計劃於JASM園區東、西、北面分別建造新的工業園區，部分地區也將同步開發商場及住宅，以接納未來工業區開設後所帶來的人口成長。

南面，則將透過市地重劃，設置多租戶型研發設施及大學機構，以吸引新創公司、研發團隊、大學研究機構進駐，打造知識聚落。而為了因應隨之而來的龐大人口，熊本也將交通基礎設施納入開發藍圖，以提升各地交通便利性。

2025年6月，熊本縣以「地域課題解決連攜特區」，正式被指定為日本國家戰略特區之一。對外國企業所提供的財政補貼、稅收減免，以及在教育、醫療和簽證方面，針對外國工程師及眷屬所提供的行政支援服務，有助於提升外國企業投資意願，也使外國工程師能夠無後顧之憂的專心投入工作。

熊本的科學園區，與福岡全球創業就業特區的優勢相呼應，讓福岡成為九州地區的營運中心，熊本則是工業製造中心。而日本的國家戰略特區，又與台灣的境外關內政策密切結合。有台日政府的高度共識合作，加上台日產業的高度互補性，台日正在發展強大的經濟安保戰略，或許將成為全球科技供應鏈的新合作典範。

※作者為科技人。