台日卓越創業家大賞 天田幸宏與後藤元秀來台頒發五大創新企業獎項

「第三屆台日卓越創業家大賞頒獎典禮」（左起）台北市產發局主任秘書莊玫紅、卓越媒體集團副社長陳今平、日本一般社團法人創業家協會理事長天田幸宏、台灣職工教育和職業培訓協會理事長張瑞濱、中華工商經貿科技發展協會名譽理事長秦慧珠、台北市商業會常務監事梁明聖、日本國際交流協會理事長李奇嶽、日本福岡縣豐前市前市長後藤元秀。

產業中心/綜合報導

由日本一般社團法人創業家協會、中華工商經貿科技發展協會、台北市商業會假政大公企中心共同舉辦 「第三屆台日青年創業論壇暨台日卓越創業家大賞頒獎典禮」，出席嘉賓包含秦慧珠名譽理事長、張瑞濱理事長、梁明聖常務監事、天田幸宏理事長、後藤元秀前市長、李奇嶽理事長、莊玫紅主秘，同時總統賴清德與副總 統蕭美琴特別重視台日外交情誼與青年創新創業之議題，特發賀電表示勉勵。

以創新創業為核心的「台日卓越創業家大賞」，表彰在創業歷程中展現熱情、堅持與創新精神的優秀企業家。獎項的設立肯定企業家的卓越貢獻，促進兩國在產業協作、創新應用、地方創生與外交友好上的深化合作，並持續強化台日跨國創業合作的平台。 除論壇與頒獎典禮外，外場同步舉辦 「青年創業展」，呈現台灣與日本青年在新創產品、技術應用與跨域合作上的成果，進行職人授證儀式，象徵專業精神的傳承與國際認可，也代表台日兩地在專業領域上的深度連結。

現場進行「台日青年創業論壇」，（左起）後藤元秀、天田幸宏、李奇嶽進行深度交流對話。

日本主辦單位天田幸宏理事長表示，邁入第三年的活動，看到得獎的創新企業感到相當開心，這是一場台日經濟交流的舞台，今年為表示對活動的重視，特率領四位審查委員前來參與盛典。台灣比其他國家更具優勢之處，在於「職人精神」被日本認為極具優勢及潛力。

中華工商經貿科技發展協會名譽理事長也是台北市議員的秦慧珠女士在大會開始提到：「今年是第三屆舉辦頒獎典禮及論壇，活動鼓勵更多年輕企業家創新創業，一共有五個獎項，分別是台日友好貢獻獎、中小企業組、新創企業組、創業導師組、微型創業組，恭喜所有獲獎的創業家，也感謝產發局的大力支援。活動讓中日友誼更綿長，也讓兩邊經濟發展更加蓬勃。」

日本福岡縣豐前市前市長後藤元秀今年也一同參與，他任職市長期間，力促台日交流的組織，成為一項重要的里程碑。他鼓勵優秀有能力的企業家拓展到海外市場，將技術引領世界，成為頂尖企業。

日本國際交流協會理事長李奇嶽表示，成立「台商服務中心」，協助台灣企業布局日本市場，是日本首個針對台商設立的一站式落地服務平台，協助台灣企業處理公司設立、稅務法規、銀行開戶、簽證申請等，打造完整的在地支援網絡。

台北市產發局主任秘書莊玫紅表示，長期以來協助企業創新創業，台北市政府也有針對中小企業提供一站式服務，提供創業諮詢、經營知識、資金及人才媒合。已經與11個國家、22個城市、120個創業空間合作，鼓勵大家走向國際市場。

這次台日創業家大賞共評選出5家台日友好貢獻獎、 28 家中小企業、8位創業導師、13家新創企業、2家微型創業優選，其中，十方文化橫掃四項大獎、岳洋文化設計及悅澤生物科技也奪下三項獎項。妮芙露國際、人工智能、長川資訊及全能養生，也各獲得兩項大獎。天田幸宏理事長鼓勵企業經營者持續提升服務品質，為商界的永續經營及創造產業價值。

台日友好貢獻獎

1. 十方文化有限公司 楊裕仲董事長

2. 岳洋文化設計有限公司 塗宜螓創辦人暨董事長

3. 新加坡商妮芙露國際控股股份有限公司台灣分公司 陳淑貞總經理

4. 長川資訊股份有限公司 郭承和創辦人暨董事長

5. 宇球國際興業有限公司 曹蕥蘭董事長

中小企業組

人工智能股份有限公司 張榮貴董事長 悅懌生物科技顧問有限公司 李彥勳董事長 全能養生有限公司 徐靖嫻 創辦人暨董事長 華聲科技不動產估價師事務所 洪振剛所長 夢想成真資訊股份有限公司 邱宇鴻董事長 醫淬思股份有限公司 呂俊叡董事長 啟賦科技股份有限公司 徐國祥董事長 宜暘光電股份有限公司 簡維倫董事長 翔堉科技股份有限公司 莊淑欣總經理 浩華企業股份有限公司 龍宣穎董事長 圓竣工業股份有限公司 陳通能總經理 廣興顧問股份有限公司 丁湘芹董事長 雙東宏企業有限公司 廖吉男董事長 城市點子工程顧問有限公司 林秉慧董事長 璽晏設計開發有限公司 李珮誼董事長 富氫生物科技股份有限公司 何仁傑總經理 沐森國際股份有限公司 (樂逸文旅) 蔡肇洋董事長 翔荃國際有限公司 王志榮董事長 光騰國際科技股份有限公司 楊大偉董事長 吉順汽材有限公司 范剴鈞董事長 共享行銷有限公司 馬瑞成總經理 睿點國際行銷有限公司 鄭雅云董事長 韋漪活動企劃工作室 李冠緯董事長 椿之院有限公司 林立穎董事長 十方文化有限公司 楊裕仲董事長 岳洋文化設計有限公司 塗宜螓創辦人暨董事長 新加坡商妮芙露國際控股 股份有限公司台灣分公司 陳淑貞總經理 長川資訊股份有限公司 郭承和創辦人暨董事長

新創企業組

悅懌生物科技顧問有限公司 李彥勳董事長 聯華土木包工業有限公司 林庭榮董事長 魔浪國際有限公司 劉季陵董事長 金高國際企業有限公司 葉俞辰董事長 十方文化有限公司 楊裕仲董事長 炘越共創股份有限公司 陳靖惠董事長 品自然有限公司 黃天裕董事長 京一設計 陳羽璿董事長 永澄饌股份有限公司 廖宇綺董事長 纖巧國際有限公司 張鉯喬董事長 幕恩國際有限公司 黃貴美董事長 交茭有限公司 焦詩賢董事長 皇上曾奕瑋萬歲萬歲萬萬歲有限公司 曾奕瑋

創業導師組

十方文化有限公司 楊裕仲董事長 岳洋文化設計有限公司 塗宜螓 創辦人暨董事長 人工智能股份有限公司 張榮貴董事長 悅懌生物科技顧問有限公司 李彥勳董事長 全能養生有限公司 徐靖嫻創辦人暨董事長 靜享美學事業有限公司 簡靜宜主理人 寶其亞有限公司 劉佩瑜董事長 九日文創工作室 黃翊媁 董事長

微型創業組