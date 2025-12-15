台日友好又一樁！「東京和服展」海外首展台灣登場

〔記者邱巧貞／台北報導〕日本規模最大的和服文化盛會「東京和服展」將首次走出日本，於12月19日至21日在台北華山1914文化創意產業園區盛大舉辦，展開為期三天的「台灣東京和服展」。

「東京和服展」為日本最具代表性的和服綜合活動之一，2025年東京場更吸引約1萬5000人參與。此次活動首度走出日本，選擇在對日本友好、且時尚設計領域交流密切的台灣舉辦，展現雙方在時尚、美學與文化上的深度連結，也期望為逐漸縮小的日本和服市場注入新的國際活力。

這場活動由「一般社團法人和服未來協議會」與「東京和服展2025台灣舉辦實行委員會」共同主辦，象徵日本和服文化以創新形式邁向國際，活動主打「和服×當代時裝」的跨國合作視角，由台灣知名設計師周裕穎(JUST IN XX)擔任創作主理，攜手實踐大學、輔仁大學服裝設計系學生，打造台日混融時尚。

這場為期三天的展覽不僅是日本傳統文化的盛大輸出，更是一場深度融合台日設計美學的跨國時尚對話，主辦單位期望藉由這次機會，將和服文化以「看得懂、穿得到、玩得開心」的互動方式，帶給台灣民眾全新體驗。

本次「台灣東京和服展」最受矚目的焦點，莫過於台灣代表性設計師周裕穎 (Justin Chou) 所主理的 JUST IN XX，將以和服與腰帶為創作媒材，推出全新時裝作品。周裕穎表示，新作以「台灣感性」結合日本「大正浪漫」風格，試圖打造跨越時間與文化的設計，透過現代街頭感與傳統美學的對話，呈現懷舊卻不失精緻的氣息。

活動內容涵蓋多元主題，包括：「和服Style展」專區將展出象徵祈福意涵的白無垢、色打掛、紋付袴等日本傳統婚禮和服，另有100套當代和服造型，展現和服文化的現代轉化；「台日設計對話」則呈現台日雙方設計力量的交流與融合，突顯文化與創意的交會；「互動小舞台×體驗區」則設有穿著示範、品牌秀、展品導覽、和服租借與拍照服務、和風手作工作坊等多元互動活動。

