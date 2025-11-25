台日友好挺日本！賴清德籲赴日觀光 卓榮泰曝國旅明年3月將祭多項優惠

記者盧素梅／台北報導

行政院長卓榮泰今（25）日上午赴立法院備詢前受訪。（圖／記者盧素梅攝影）

面對中國對日本祭出旅遊禁令，國策顧問康銀壽近日透露，總統賴清德有交辦，「中國不去，我們去」，號召旅遊業者帶動赴日觀光熱潮，但此舉遭外界質疑對國旅業者不利。對此，行政院長卓榮泰今（25）日表示，賴清德的原意是要出國的國人多多到日本，但在國內旅遊則可幫助國內觀光。他並預告，交通部也祭出多項優惠盼吸引更多國內外旅客，將在明年的3月會開始執行。

卓榮泰上午赴立法院備詢前受訪，媒體詢問，台日友好挺日本，國策顧問說賴清德還透露國人可以多去日本玩，但這樣對國旅業者情何以堪？

卓榮泰回應時表示，推動國內的旅遊是政府在未來新的中央政府總預算當中，推升內需重要的一環，像這個假日我也去到桃園搭乘藍皮解憂號，我們全力在推動。

卓榮泰指出，賴清德的原意希望要出國的國人多多到日本；在國內的旅遊大家留下來，能夠幫助國內的觀光。而且交通部已經研擬了平日住宿優惠、生日住宿優惠、遊樂園留宿優惠，還有企業員工國內旅遊的獎勵優惠，還有Taiwan PASS平日國旅的優惠，這個都在明年的3月會開始執行。所以我們在推升內需當中，是以加強國內觀光，也引進更多國外旅客來。「總統的原意，大家不要誤會。」

