台日友好暴漲！日籍男星：吃爆台灣豬肉

[NOWnews今日新聞] 日本首相高市早苗日前在國會上拋出「台灣有事論」，引發中國強烈不滿，北京政府隨即祭出多項反制手段，像是呼籲國人不要赴日本旅遊、禁止日本水產進口等措施，引發台灣社會一股挺日熱潮，就連總統賴清德也以行動支持日本，公開貼出自己午餐享用壽司、帆立貝的照片。對此，長年在台灣發展的日本男星夢多（大谷主水）也大讚：「吃爆台灣的豬肉！」

夢多近日在社群平台Threads上發文，他寫道「我們的首相，做得好，超棒，對她非常的期待！」同時，他也喊話：「希望台日關係越來越好，謝謝你們愛日本，我們日本人也愛台灣！」貼文一出，湧入超過1.7萬人按讚；夢多則是再度發聲致謝：「謝謝台灣的朋友們，也謝謝台灣總統支持我們日本，所以我今天確定吃爆台灣的豬肉！」

網友紛紛留言表示「謝謝夢多」、「台日友好，謝謝日本」、「台日友好，友誼永存」、「謝謝日本挺台灣（勇者～」、「今後台日一起加油」、「我是台灣人，我挺高市早苗！我們台灣人，也愛日本」、「好喜歡高市早苗，日本の大切な友人である台湾」、「謝謝高市首相也這麼的挺台灣，謝謝你們！台灣和日本不是朋友，而是真正的兄弟姐妹！有難互挺，這是最真摯的感情」。

國策顧問康銀壽今日在「大台南國際旅展」活動上透露，昨晚他在與賴清德總統討論過程中，賴提到日本前首相安倍晉三曾說過：「台灣有事，就是日本有事。」如今局勢反轉，「日本有事，就是台灣有事」，既然中國不去日本，「換台灣人帶團去日本觀光」，並要他儘速籌組一個規模約2、300人的日本旅遊團，與台灣的旅行業者共同完成這項「重大任務」，語畢現場馬上響起掌聲。

