台日友好更進一步！東武鐵道「黃金列車」降臨北車東側廣場 陳世凱：請日方傳承經驗助台鐵蒸汽火車

[FTNN新聞網]記者盧逸峰／台北報導

台日友好更進一步！台灣與日本在鐵道產業上交流熱絡，台鐵公司與日本東武鐵道於2015年12月18日簽訂友好鐵路協定迄今，正好滿10週年，東武鐵道更提供經典的「日光詣SPACIA」黃金列車頭在台北車站東側廣場公開展示，預計展示為期一年。

東武鐵道提供經典的「日光詣SPACIA」黃金列車頭在台北車站東側廣場公開展示，預計展示為期一年。（圖／記者盧逸峰攝）

交通部長陳世凱致詞時表示，日光詣「黃金列車」在台灣正式展出、也是紀念台日雙方締結友好十週年的重要日子，日本對台灣鐵道事業有很大幫助；他提到，下一階段請東武鐵道傳承經驗，協助台鐵蒸汽火車技術交流，未來台鐵開發觀光列車市場，也能學習東武將蒸汽火車列為推廣資產。

廣告 廣告

台鐵公司說明，此次展示101-1型號的車頭，是東武鐵道的觀光特急SPACIA系列列車的第一輛車，自1990年開始運行，是往返東京淺草、世界遺產所在地日光以及鬼怒川溫泉區的知名旅遊列車，並延伸運行至JR東日本新宿站。車身以象徵日光東照宮、二荒山神社及輪王寺莊嚴意象的金色、黑色與朱紅色打造，被旅客暱稱為「黃金列車」，多年來深受日本與國際旅客喜愛。車廂彩繪成黃金列車寓意吉祥、平安、好運的祝福。

陳世凱說，未來台鐵開發觀光列車市場，也能學習東武將蒸汽火車列為推廣資產。圖為東武鐵道的蒸汽火車「大樹」。（圖／記者盧逸峰攝）

台鐵公司表示，黃金列車首度跨海來台灣展出，象徵台日鐵道友誼的深厚連結，也展現雙方對鐵道觀光合作的共同期待；選址在臺北車站展示，讓旅客與鐵道迷能近距離欣賞這輛具有文化意涵的經典車輛，深信將成為臺日觀光與鐵道愛好者拍照打卡的嶄新亮點。

台鐵公司強調，本次「日光詣SPACIA」車頭來臺，象徵雙方十年情誼的深化，期盼藉此展示活動，持續推動臺日旅遊互訪動能，也為兩地鐵道旅遊創造更多可能；另為促進鐵道文化交流，雙方仍將合力推動蒸汽機車的技術交流，以期鐵道文化及技術能延續傳承。

更多FTNN新聞網報導

台北車站全新亮點！公共鋼琴今正式啟用 台鐵：旅客可自由彈奏

用手機就能搞定！台鐵2026年新規則上路 單日訂票可買9張、APP預購更方便

屏東新地標即將誕生！達麗建設砸70億蓋台鐵都更案 台鐵估至少分回20億

