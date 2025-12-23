台北市 / 綜合報導

台日友好持續深化，近日日本自民黨幹事長代行萩生田光一眾議員率團訪台，除了晉見總統賴清德，也跟行政院長卓榮泰相見歡，卓揆還特別感謝「台灣女婿」瀧波宏文推動修法，讓日本戶籍文件能夠登載為台灣，而瀧波宏文也還原修法過程，說這件事跟自己息息相關！而台北發生隨機傷人事件，也有兩位來自日本神戶的市議員獻花，表達對事件的關心。

穿得西裝筆挺誠摯放下鮮花，雙手合十鞠躬再鞠躬，兩名日本神戶市議員，上畠富弘吉田健吾，低調來到北市中山站的誠品南西事發現場，對日前發生的隨機攻擊案悼念，也捎來日方的溫暖。

廣告 廣告

上畠富弘說：「雖然發生了這樣的事件但日本人並不會因此就不來台灣，反而正因為是這種時刻，我想會有更多日本人想來到台灣表達支持台灣的心意。」展現深厚台日情誼，這兩天日本自民黨幹事長代行，萩生田光一眾議員率團訪台，前一天才晉見過總統賴清德，也和行政院長卓榮泰相見歡，卓揆特別感謝「台灣女婿」瀧波宏文推動修法，讓日本戶籍文件能夠登載為「台灣」。

行政院長卓榮泰說：「我國人進到日本的時候，戶籍資料可以登載台灣，在此表達最高的敬意。」日本參議員瀧波宏文說：「日華懇會長也說這跟妳本身相關，你要想辦法盡早解決這問題，因為你夫人戶籍上竟然寫中國。」還原讓台灣人如實登載的過程，就這麼巧另一位幕後推手，前法務大臣鈴木馨佑也率眾議員來台訪問，期間不只晉見總統賴清德，也會拜會前總統蔡英文，前內閣輔佐官長島昭久，前外務大臣河野太郎等人，都將陸續抵台估計將有三十人，日本臨時國會休會後，議員們出現訪台熱潮，要牽起更深的台日友誼。

原始連結







更多華視新聞報導

台日友好深化！ 日國會休會「逾30位議員」接力訪台

日本眾院大選開跑 安倍心腹萩生田光一等大咖陷苦戰

萩生田光一訪高雄 陳其邁：為區域和平穩定貢獻

