台日友好！「信賴之友會」組團訪日助觀光 日本政要允諾來台回訪

信賴台灣之友會本週自發率團赴日交流，以實際行動力挺日本，並拜會日本政要。（圖／信賴之友會提供）

日本首相高市早苗日前發表挺台立場，引發中日關係緊張，總統賴清德事後於社群上貼出品嚐日本水產貼文，展現台日友好情誼。不僅如此，「信賴台灣之友會」本週自發率團赴日交流，以實際行動力挺日本，並拜會日本政要。信賴台灣之友會總會理事長劉國隆今天（4日）表示，這次自主率團為受中國打壓的日本民生觀光注入活水，也與關西地區日本民代深入交流，並邀請日方組團回訪台灣，獲得盛情回應。

「信賴之友會台日友好參訪團」此行拜會大阪府議會、大阪市議會及神戶市議會，神戶市議會由日台友好神戶市議會議員聯盟會長坊泰隆、長期挺台的神戶市議員上畠寬弘等人接待。坊泰隆表示，台日是命運共同體，須共同加強安全合作，台灣與神戶有直飛航班，期盼未來頻繁交流；大阪市議會議長杉村幸太郎也表示，加強台日緊密交流是大阪市致力的目標，將會一直延續下去不會間斷。

廣告 廣告

參訪團此行拜訪最高層級為大阪府議會，由大阪府議會議長金城克典、大阪府議會日華親善議員聯盟會長、議員杉江友介與自民黨大阪府議員團幹事長鹿田松男接待；金城克典對於今年台灣風災表達關心慰問，也表示2025大阪關西世博的台灣館驚艷了非常多日本人，台灣小吃更獲得一致好評，希望以此為契機，更近一步加深台日交流與緊密合作。

劉國隆表示，信賴台灣之友會願做為領頭羊，透過台灣民間自發的行動，響應賴清德總統的登高一呼，讓台日建立更穩固的情誼，除了政治與軍事合作，民間社團也能建立常態交流模式，讓互動更頻繁，此行也邀約日本政要組團訪台觀光，並獲得盛情回應，期盼早日訪台。



回到原文

更多鏡報報導

「和平必須靠實力」 賴清德《紐時》專訪：台灣一定會保護好自己國家

川普提「美國製造全球近半晶片」可行？賴清德：願助美國再工業化

「中國經濟的確非常不好」 賴清德喊話習近平：不該考慮擴張領土而是照顧人民