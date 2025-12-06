台日友好！「信賴台灣」組團訪日拚觀光 日本政要允諾來台回訪

「信賴台灣之友會」本週自發率團赴日交流，以實際行動力挺日本。讀者提供



台日民間交流熱烈進行中，「信賴台灣之友會」本週自發率團赴日交流，以實際行動力挺日本，並拜會日本政要。信賴台灣之友會總會理事長劉國隆日表示，台灣民間熱烈響應賴清德總統的台日友好立場，自發率團赴日本關西地區交流參訪，也一起拚經濟，為受中國打壓的日本民生觀光注入活水，也與關西地區日本民代深入交流，並邀請日方組團回訪台灣，獲得盛情回應。

「信賴之友會台日友好參訪團」此行拜會大阪府議會、大阪市議會及神戶市議會。神戶市議會由日台友好神戶市議會議員聯盟會長坊泰隆、長期挺台的神戶市議員上畠寬弘等人接待。坊泰隆表示，台日是命運共同體，須共同加強安全合作，台灣與神戶有直飛航班，期盼未來頻繁交流；大阪市議會議長杉村幸太郎也表示，加強台日緊密交流是大阪市致力的目標，將會一直延續下去不會間斷。

大阪府議會則為參訪團此行拜訪的最高層級，由大阪府議會議長金城克典、大阪府議會日華親善議員聯盟會長杉江友介議員與自民黨大阪府議員團幹事長鹿田松男接待。議長金城克典對於今年台灣風災表達關心慰問，也表示2025大阪關西世博的台灣館驚艷了非常多日本人，台灣小吃更獲得一致好評。希望以此為契機，更近一步加深台日交流與緊密合作。

參訪團中來自台東縣全民信賴台灣之友會副理事長、本身也從事旅遊運輸行業的王欽鈴國策顧問，特別請台東縣全民信賴台灣之友會理事林美枝代表信賴之友會出席，並邀請成功鎮民代表會主席陳南蓀同行，向大阪府議會、市議會及神戶市議會，推廣台東特色文化，邀請議員們未來一定要組團到台東觀光，以期透過台東豐富的漁業海洋觀光資源、原著民傳統文化，與日本的城市進行經濟、文化上的全面交流，讓「台日友好的精神」不僅僅只是在國家的層面，也能落實到城市對城市，鄉鎮對鄉鎮的層級；帶動兩方城市的經濟之外，也能為兩國的合作創造更多的可能性。

