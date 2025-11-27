台日友好！光復鄉災後復舊中 311災民特製飯糰謝恩
即時中心／林耿郁報導
今（2025）年九月底，花蓮馬太鞍溪堰塞湖潰堤，造成光復鄉嚴重災情；時間過去兩個月，災區仍在復原中；來自日本岩手縣的民眾小笠原魂美，本週末抵達光復鄉發放咖哩飯糰；這已經是他連續第14年來台，以償還311東日本大震災時台灣的恩情。
銘謝至今！2011年3月11日，東日本遭逢大震災與海嘯，台灣各界募集超過200億日圓善款，按當時匯率換算，超過68.5億新台幣的援助，成為全球捐款最多的國家，從此「日台友好」成為兩國共同語言；許多日本受助者，至今仍銘記台灣恩情，並以各種方式表達謝意。
今（2025）年9月底，颱風樺加沙豪雨導致花蓮馬太鞍溪堰塞湖潰堤，下游光復鄉受災慘重；大量「鏟子超人」災後自發協助清理，亦有我友邦史瓦帝尼留學生到場支援。不過風災過去兩個月，光復鄉仍有部分區域尚未復舊。
來自311被災地岩手縣的日本民眾小笠原魂美，從2012年起年年來台環島，在各地免費發放咖哩飯「報恩」；今年看到光復鄉災情，讓他決心前往支援。
上周末他與其他志工一起抵達花蓮，製作咖哩飯糰，希望幫助災民與志願者填飽肚子。
咖哩飯糰製作中。（圖／民視新聞）
咖哩飯糰。（圖／民視新聞）
小笠原表示，當初311後第四天，慈濟基金會就挺進東北，向災民發放熱騰騰的咖哩飯，因此他也想以咖哩飯報恩；日本、台灣同樣地震頻繁，不知何時又有巨大災難降臨，所以希望深化彼此友誼，未來在需要的時刻也能相互扶持。
民眾排隊領取飯糰。（圖／民視新聞）
原文出處：快新聞／台日友好！光復鄉災後復舊中 311災民特製飯糰謝恩
