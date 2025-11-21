台日友好！日料業者祭優惠 民眾號召吃美食相挺

台北市 / 綜合報導

日本首相高市早苗，月初有關台灣有事的國會答辯，引發中國強烈抗議，甚至對日本水產、和牛下達禁令，禁止這些產品輸出到中國。不過不少台灣的日式料理業者，為了用行動力挺日本，紛紛祭出優惠，也有很多民眾號召，說要吃爆日本美食相挺，展現台日之間的友誼。

牛脂入鍋打底，疊加日本特有三溫糖，接著主角登場，四顆日本生食級干貝，排排站好煎出焦黃色澤，等3到5分鐘就能起鍋，還有還有，日本廣島牡蠣全熟上桌，一顆顆肥美好滋味，就能送進口中，以前想吃這些好料，得多掏點荷包，現在點套餐擇一送，全是為了相挺日本。

壽喜燒店店長黃先生說：「以行動證明支持日本水產的部分，今(21)日就有幾組客人特別打電話過來，詢問度至少一個餐期，至少有十幾通電話。」中國這波禁令點點名，台灣人都說沒關係，日本食物我們扛，民以食為天，既然扛起這片天，大家對日食不能省，但錢包有沒有可能省一省。

壽喜燒店店長黃先生說：「海膽的話現在目前一盒是3000塊，它應該會調降到2000出頭，甚至比2000塊以下，帝王蟹的部分，有希望可能會在2000塊以下。」不只台灣本土，日本這邊有遊客直擊，台灣的驕傲炸雞排，門外排得落落長，或許我們沒有直達日本的橋樑，但台日民眾心中有座友誼的橋樑。

民眾說：「社群上面滿多的(相挺民眾)，用行動支持日本吧，再去日本玩就好。」記者VS.民眾說：「(會覺得說要去吃挺日本嗎)，不會特別這樣，就只是喜歡吃日式料理，然後去吃日式料理。」立委黃捷也在社群PO出，有食品公司高層，為了迎接日本在台協會成員，打造「台日」巧克力紀念品，希望艱難時期，這份甜蜜甜上心頭，台日友好也能日日安好。

