台日友好！日本官方開賣「台灣滷肉飯靴子」 網驚嘆：超擬真

日本所澤市推出「滷肉飯戰靴」作為「故鄉納稅」的回禮。（翻攝自所澤市官網）

創意炸裂！日本埼玉縣所澤市這次的「故鄉納稅」回饋禮品真是出盡風頭，他們把台灣國民美食「滷肉飯」變成了可以踩街的靴子，造型維妙維肖，簡直像能聞到飯香一樣，項結合在地工藝與創意宣傳的傑作，瞬間成為台日兩地社群熱門話題，官方特別強調，這雙靴子是依訂單手工打造，從晶瑩米飯、濃郁肉汁，到半熟蛋和八角等細節，都原汁原味呈現濃濃的台灣風情，成為地方創生的亮點。

滷肉飯靴子的由來

根據日媒《Niconico新聞》，為了活絡地方經濟，鼓勵大眾積極參與「地方創生」，日本政府推行「故鄉納稅」制度，讓民眾能自由選擇捐款給特定地區，再收取當地特產作為回禮。而在今年的眾多回禮中，最受矚目且在網路討論度爆表的，莫過於所澤市與食品模型公司「食品サンプルの畑中」合作的這款「滷肉飯靴子」。這雙客製化鞋款定價為11.8萬日圓（約新台幣2.4萬元），完全按照捐款者提供的腳尺碼製作，尺寸從22.5公分到28.0公分皆可挑選。

滷肉飯靴子的特色

這雙「滷肉飯戰靴」以精湛的食品模型技藝為特色，鞋面上的米粒顆顆分明、栩栩如生；裹著香濃滷汁的豬肉塊、誘人的溏心蛋、綠色的青菜，以及氣味強烈的八角，都被高度擬真呈現，其精緻程度就像一碗熱騰騰、剛出爐的台灣滷肉飯，帶給人極大的視覺震撼，也勾起觀看者的食慾，誤以為真的能大快朵頤一番。

廣告 廣告

不過，這雙靴子的設計主要追求吸睛的外型，因此雖然鞋身堅實，但表面的滷肉飯「配件」相對嬌嫩。官方特別叮嚀大家，穿戴時要格外留心，好好保護這份藝術品，並強調每一雙鞋都必須經過漫長的手工製作期，需要耐心等待大約2個月，才能收到這份獨特的跨海美味驚喜。

台、日網友反應

這雙「滷肉飯戰靴」亮相後在網上炸出熱烈討論度，不少網友驚嘆：「超擬真！以為是AI生成」「真的有人會穿出去嗎」「看了有點崩潰」「在奈良穿會不會被鹿追著跑」。所澤市政府也在官網熱情介紹滷肉飯是台灣的招牌平民美味，將這代表性小吃打造成工藝品，不僅充滿幽默感，也成為一個引爆熱潮的台日文化交流新亮點。

更多鏡週刊報導

台灣甜美議員超市掃貨挺日海產 日網暴動狂讚「好可愛」一夕爆紅

日女遊台「台味靈魂戰利品」超奇葩 她揭秘一餐具驚人用途網猛點頭

一筆一畫都是愛！奈良美智親手畫「奇異筆刺青」 收入全數捐助台灣花蓮