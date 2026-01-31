台日友好！虎航大砍航班 作家曝日網友「對台灣人溫柔的歧視」

台灣虎航大砍飛日航班，意外引發日本網友關注。台灣虎航提供



台灣虎航因機師離職，無預警大砍夏季航班，且多集中在日本線，引發哈日族哀嚎。日本作家「日本人的歐吉桑」指出，日本媒體也關注此事，相較於對其他國家旅客的不滿，當地網友多留言表示惋惜，還有人希望航空公司好好協助台灣旅客。「日本人的歐吉桑」打趣地說，「這算是日本網友對台灣人溫柔的歧視吧」。

作家「日本人的歐吉桑」今（1/31）在臉書指出，虎航取消很多日本航班的新聞, 日本媒體也陸陸續續開始報導。他提到，基本上日本網友對外國旅客非常兇，一直批評訪日旅遊的政策，也表現出對旅客的強烈不滿，不管什麼樣的報導內容，只要有關外國旅客的新聞，他們一定在留言欄位寫「外國旅客不要來」。

然而，這次虎航大砍日本航班的新聞一出，日本網友留言內容卻180度大轉變。「日本人的歐吉桑」據理，網友紛紛提到「有沒有替代的其他航班？」、「台灣人春節沒有辦法來很可惜, 有沒有其他的更好的方法？」「是不是很多台灣人期待去看日本櫻花，對吧？希望這狀況會改善」、「雖然知道人力問題，沒有辦法改善，但希望航空公司好好幫忙旅日的台灣旅客」、「日本這邊有沒有辦法改善這問題？」「應該影響到很多台灣旅客，擔心台灣旅客的心情」。

另外，還有網友說「雖然很可惜，但是勉強開飛機也是非常危險，可以理解航空公司的決定」、「媒體必須寫清楚主題吧！這主題讓很多人以為台灣也開始抵制日本！別讓讀者擔心，好不好」。

「日本人的歐吉桑」指出，日本網友對外國旅客新聞一定會出現的「外國旅客不要來」的內容，這次完全沒有了，「這算是對台灣人的溫柔歧視吧，哈哈」。他強調，「日台友好」就是一種觀念，並不是有形之物，透過這次新聞看得出來日本人靈魂裡面確定有它的存在。

