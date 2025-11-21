台日友好 賴清德挺日水產 獲外媒全面關注
總統賴清德昨20日在社群平台公開貼出享用壽司與日本水產品的照片，引發國際媒體高度關注，不僅登上日本各大新聞版面，甚至出現在東京地鐵的共同社電子看板。NHK、美國CBS、路透社等外媒亦大幅報導，成為區域情勢下的焦點話題。
近期，日本首相高市早苗就「台灣有事」的國安論述引起中國激烈反彈，北京陸續採取報復性措施，包括重啟日本水產品進口禁令並抵制赴日旅遊，引發日中關係再度緊繃。外界普遍認為，賴清德此舉不僅是日常飲食分享，更具有明確的外交訊號。
賴總統在FB、IG、Threads與X同步發布：「今天的午餐是壽司還有味噌湯」、「有來自鹿兒島的鰤魚和北海道的帆立貝。」共同社指出，這是在中國封殺日本水產品之際，以實際消費行動展現對日本的支持。
日本地鐵上的共同社新聞看板更以「台灣總統，以壽司午餐支持日本」為標題，強調賴清德選擇在此時公開食用日本水產，被視為向東京傳達友好立場。受到關注的不僅是媒體，日本政界也積極回應。
日本參議員梅村瑞穗在X平台轉分享賴總統貼文，並以中文寫下「德不孤、必有鄰，非常感謝」，表示隔天將以台灣滷肉飯與芒果回禮，並附上台、日兩國國旗，展現濃厚友誼。
賴清德挺日的行動迅速登上NHK、日本五大報及主要電視台，同時獲美國CBS、英國路透社等國際媒體引用。外界分析，這場「壽司外交」象徵台日關係進一步緊密，也為因中國施壓升溫的區域局勢增添新的政治意涵。
