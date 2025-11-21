台日友好! 賴總統吃日本水產照登東京電車螢幕

生活中心／綜合報導

中國禁止進口日本水產品後，總統賴清德昨天立刻分享，吃北海道帆立貝、鹿兒島鰤魚畫面，用實際行動支持日本，畫面也登上日本電車螢幕，日本參議員梅村瑞穗，隨後也曬出台灣滷肉飯、和芒果優格，還寫下德不孤、必有鄰，非常謝謝，展現出台日堅固的友誼。

總統賴清德：「也許現在是吃日本料理的好時候。」總統賴清德，前一天早餐吃了北海道帆立貝、鹿兒島鰤魚，午餐繼續吃壽司、味噌湯，連續兩餐挺日本。總統賴清德：「這是台灣的花枝，這是來自日本北海道的干貝，鹿兒島的鰤魚，你看完整的一盤，這是台灣蛋所作成的日本玉子燒，充分展現出台日堅固的友誼。」

廣告 廣告

換我們挺你！昔安倍挺台鳳梨 賴清德吃日本水產照登東京電車螢幕

日本參議員梅村瑞穗，也曬出台灣滷肉飯和芒果優格，回應賴清德（圖／梅村瑞穗X)





不少日本網友留言感謝，就連日本參議員梅村瑞穗，也曬出台灣滷肉飯和芒果優格，回應賴清德，寫下「德不孤、必有鄰」，非常謝謝，還放上台、日兩國國旗。NHK主播：「貼文標記來自鹿兒島的鰤魚，和北海道的帆立貝。」中國外交部發言人毛寧：「台灣是中國的台灣，無論賴清德當局怎麼表演作秀，都改變不了這一鐵的事實。」台日麻吉好交情又讓中國玻璃心碎，我國外交部長林佳龍，加碼響應賴清德，暴點一大盤日本干貝刺身。日本媒體也大力報導賴清德的壽司照，還登上日本電車螢幕，日本共同社報導，台灣總統吃壽司挺日本，不過，說要一生監督賴清德的謝龍介，卻說的酸溜溜。

換我們挺你！昔安倍挺台鳳梨 賴清德吃日本水產照登東京電車螢幕

過去台灣鳳梨遭中國禁止進口，就是日本伸出援手（圖／民視新聞）

立委（國）謝龍介：「你贏很多的時候，我們叫做什麼叫做美國西裝，美國西裝叫做大輸，那你整個議會一面倒，你都贏了叫做什麼叫壽司，壽司叫做輸死啦，所以他吃這個壽司，是什麼人要輸死，有一點詞不達意，以後不要吃壽司，直接吃沙西米就好了。」立委（民）鍾佳濱：「過去安倍前首相，過去在台灣的鳳梨上面，也對我們很大的興趣跟支持，昨天賴總統特別吃日本的壽司，這些我們是台灣日常的國民美食，那我想日本國內，也對這樣有很正面的回應。」過去台灣鳳梨遭中國糟蹋，就是日本伸出援手，如今賴清德吃生魚片，挺日本，展現出台日友好的情誼。

原文出處：換我們挺你！昔安倍挺台鳳梨 賴清德吃日本水產照登東京電車螢幕

更多民視新聞報導

蔡英文被點選台北市長！王世堅曝她心願：國內最強

黃國昌再扯「蘇貞昌騙神明」！周軒揪「這事」轟忘恩負義

醫療無國界！林佳龍力推台海瓜攜手合作 共築健康未來

