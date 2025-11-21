台日友好! 賴總統吃日本水產照登東京電車螢幕

政治中心／綜合報導

中國禁止進口日本水產後，總統賴清德昨天立刻分享，吃北海道帆立貝、鹿兒島鰤魚畫面，瀏覽次數已經破兩千萬，畫面也登上日本電車螢幕、新宿街頭大螢幕，日本參議員梅村瑞穗，隨後也曬出台灣滷肉飯、和芒果優格，還寫下德不孤、必有鄰，非常感謝，展現出台日堅固的友誼。

總統賴清德，大啖北海道干貝、鹿兒島鰤魚，力挺日本，話題在日本發酵，不只登上日本電車螢幕，連新宿街頭的大螢幕，也能看得到。NHK主播：「此舉在中國加強反擊力度之際，被視為意在展現支持日本的立場。」

廣告 廣告

換我們挺你！昔安倍挺台鳳梨 賴清德吃日本水產照登東京電車螢幕

日本參議員梅村瑞穗也曬出台灣滷肉飯、芒果優格，回應賴清德。（圖／梅村瑞穗X）





日本參議員梅村瑞穗也曬出台灣滷肉飯、芒果優格，回應賴清德，寫下「德不孤、必有鄰」，非常感謝，還放上台、日兩國國旗。中國外交部發言人毛寧：「台灣是中國的台灣

，無論賴清德當局怎麼表演做秀，都改變不了這一鐵的事實。」台日麻吉好交情，又讓中國玻璃心、碎滿地，外交部長林佳龍不甩中國，暴點一大盤日本干貝，王義川也加碼，表情超享受。

換我們挺你！昔安倍挺台鳳梨 賴清德吃日本水產照登東京電車螢幕

行政院長卓榮泰（圖／卓榮泰FB）





立委(民)王義川：「清德兄現在沒有在總統府，所以我們吃我們的不要理他，昨天已經先吃了，把吃日本料理吃到上日本街頭螢幕也不簡單。」行政院長卓榮泰，看大家都在吃日料，決定和總統分工，他改吃台灣豬，府院一起挺日本。立委(民) 鍾佳濱：「過去安倍前首相，過去在台灣的鳳梨上面也對我們很大的興趣跟支持，昨天賴總統特別吃日本的壽司

，這些我們是台灣日常的國民美食，那我想日本國內也對這樣有很正面的回應，我想台日友好不只是表達在兩國政府的關係上，也表達在民間交流的感情上。」過去台灣鳳梨遭中國糟蹋，就是日本伸出援手，如今賴清德吃生魚片，挺日本，展現出台日友好情誼。





原文出處：換我們挺你！昔安倍挺台鳳梨 賴清德吃日本水產照登東京電車螢幕

更多民視新聞報導

攜手經濟部共推外交 林佳龍：協助產業布局全球、壯大台灣

賴清德大啖壽司掀午餐外交旋風 名醫：「上醫醫國」最佳典範

透視新聞／中國警告「勿赴日旅遊」後再出招？高市內閣神回覆：過度依賴中國是風險

