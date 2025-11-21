即時中心／廖予瑄報導

日本首相高市早苗日前發表「台灣有事，就是日本有事」等言論，引發中日關係緊張，而中國更在19日禁止日本水產品進口。對此，總統賴清德昨（20）日也在社群平台X上PO出午餐「壽司」，強調以行動表達力挺日本水產，受到大量網友轉發；截至今（21）日為止，該貼文已突破26萬個讚，並獲得逾3萬次轉發、2,100多萬次瀏覽，並被多家日本主流媒體大肆報導。

賴清德昨日在X上PO出2張開心端著壽司的照片，表示20日的午餐，是來自鹿兒島的鰤魚和北海道的帆立貝壽司，還有味噌湯，表態大力支持日本水產。

廣告 廣告

賴清德的貼文一出，也吸引大量台日網友紛紛在推文下方留言，「賴總統這就對了！」、「賴清德總統，謝謝您品嚐日本壽司」、「日台友好！台日友好！」，並且大量轉發；截至今日下午3時止，該貼文已有3萬次以上的轉發、4千多則留言、26萬個讚。

此外，日媒《NHK》、《讀賣新聞》、《每日新聞》、《產經新聞》、《共同社》，以及「日本電視台」、「富士電視台」等媒體，也都報導了賴清德大啖壽司的貼文，新聞與照片甚至登上日本地鐵。

原文出處：快新聞／台日友好！逾3萬網友瘋轉賴清德「吃壽司」 行動支持水產登日媒

更多民視新聞報導

高市早苗挺台藍營「黨內不同調」！凌濤批：罵她是瘋了嗎？

10年來首次！「TWICE」7名成員飛抵高雄 現場畫面曝光

館長宣布健身房進軍中國 首站廈門曝光：投資方背景驚人

