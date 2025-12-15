台日友好！ 「高市」巧克力訂單破萬條、日推「滷肉飯靴」

台日友好，「高市早苗巧克力」訂單破萬條。（圖／TVBS）

台日友好情誼透過各種商品展現，引發熱烈迴響！台灣民間團體向食品廠商訂製的「台日友好」巧克力，訂單已突破1萬條；日本埼玉縣所澤市推出台灣「滷肉飯靴子」作為故鄉稅贈品；在台灣的日本作家也利用普發1萬元訂製720個「台日友好」貼紙免費贈送民眾。這些自發性的友好商品，讓大家看見台日之間深厚的情感連結，展現兩國民間緊密的友好關係！

台日友好情誼近期透過各種文創商品展現，引發熱烈迴響。一款由台灣民間團體向食品廠商訂製的「台日友好」巧克力，從原本僅供私人贈送親友，意外掀起討論熱潮，目前訂單已突破1萬條，廠商更推出新款Q版包裝。此外，日本埼玉縣所澤市今年的故鄉稅贈品中，特別推出台灣「滷肉飯靴子」；而在台灣的日本作家也利用普發1萬元訂製「台日友好」貼紙，免費贈送給台灣民眾，展現兩國民間深厚情誼。

廣告 廣告

這款引發熱議的「台日友好」巧克力，外包裝印有「台日友好 心手相連」字樣，一包六片，售價不到百元。廠商表示，72%巧克力已接獲超過1萬條訂單，民眾登記後最快一週即可取貨。因應熱烈需求，廠商更推出新款Q版包裝的88%巧克力，目前也開放登記，第一批預計於12月19日出貨。台日友好產經促進會會長葉建揚表示，因為高市一直以來都非常支持台灣，廠商現在電話接到手軟，許多網友都「敲碗」想要購買。

滷肉飯靴子是日本埼玉縣所澤市，今年推出的故鄉稅贈品之一。（圖／翻攝所澤市官網）

除了巧克力外，台灣其他客製化廠商也推出印有台日友好字樣的帆布袋，展現民間對台日情誼的重視。而在日本方面，埼玉縣所澤市今年推出的故鄉稅贈品中，特別包含了台灣「滷肉飯靴子」，民眾只要捐款繳納日幣11萬8000元（約新台幣2萬4000元），就能擁有一雙，這項措施旨在鼓勵移居外地的民眾捐款回饋家鄉，不僅能減稅，還可獲得特色禮品。

住在台灣的日籍網紅作家也展現創意，利用政府普發的1萬元現金訂製720個「台日友好」貼紙，全數免費贈送。這些貼紙採用防水材質，設計融合日本人熟悉的人孔蓋元素，並加入武嶺、龜山島、台北101等台灣地標，上方用日文敬語寫著「從台灣來的」，底部則是「謝謝」。民眾對此反應熱烈，有人表示「他蠻有心的」、「真的有台日友好的感覺」，也有人認為這能有效區分台灣與中國。這些民間自發性的台日友好商品，不僅引發熱烈回響，訂單暴增，更讓大家看見台日之間深厚的情感連結，展現兩國民間的友好關係。

更多 TVBS 報導

台灣旅客遊日自駕受困暴風雪 熱心日男除雪車救援：台日友好

信賴之友組團赴日交流 大阪府議會：台日命運共同體

美女議員「挺日水產」！林亮君嗨喊台日友好 日網看照片暴動：卡哇伊

賴清德吃壽司聲援高市早苗 國台辦：言行令人作嘔

