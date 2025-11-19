台日友好+1！日籍人士感念台灣救命恩 捐贈價值近400萬救護車給宜蘭

日籍人士杉山榮先生慷慨捐贈一輛價值將近400萬元的全新救護車予宜蘭縣消防局。（宜蘭縣政府提供）

曾任職於台灣日商公司多年的日籍人士杉山榮先生，於今（19日）兌現他對台灣社會的感恩承諾，慷慨捐贈一輛價值將近400萬元的全新救護車予宜蘭縣消防局。代理縣長林茂盛在蘇澳消防分隊舉行的捐贈儀式上，大讚這份跨國善舉，見證了台日之間深厚的珍貴友誼。

高齡76歲的杉山榮先生，在二十多年前曾在台灣工作長達10年，那段歲月讓他對台灣社會的溫暖人情印象深刻。新冠疫情爆發前夕，他再度來台時，因身體不適在台北市旅館昏倒，幸得消防救護人員迅速馳援並送醫，助他轉危為安、脫離險境。這段經歷讓他對台灣專業的醫療急救體系銘感於心，促使他決定以實際行動回饋這片守護過他生命的土地。

杉山榮先生新冠疫情爆發前夕來台昏倒，幸得消防救護人員迅速馳援並送醫，助他轉危為安。（宜蘭縣政府提供）

日籍人士杉山榮先生慷慨捐贈一輛價值將近400萬元的全新救護車予宜蘭縣消防局。（宜蘭縣政府提供）

經友人引薦，杉山先生將這份愛心贈予宜蘭。考量蘇澳地區日前剛經歷鳳凰颱風的水患考驗，這輛最新型的救護車特別配置於蘇澳消防分隊，希望能立即投入服務，為當地居民的健康安全提供更堅實的保障。

代理縣長林茂盛代表地方，向杉山榮先生致上最深謝意，形容這不僅是提升地方急救量能的珍貴力量，更是象徵著兩地友誼與信任。杉山榮先生亦表示，台灣在他生命中佔有重要位置，希望此次捐贈能拋磚引玉，傳遞無國界的關懷與善意，讓愛心與「善的循環」在宜蘭持續延續。

