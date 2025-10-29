台日友誼再進一步！彰化市邀森町共襄2026古城踩街嘉年華

（觀傳媒彰化新聞）【記者陳雅芳／彰化報導】彰化市與日本北海道森町的友誼再度升溫！彰化市公所代理主任秘書陳瑞仁28日代表林世賢市長率團回訪日本友好城市森町，在駐日札幌分處處長粘信士見證下，與森町町長岡嶋康輔及其團隊進行文化、教育、產業與觀光等多面向交流，期盼雙方合作關係更加緊密，延續「台日友好、厚誼長存」的情誼。

彰化市公所代理主任秘書陳瑞仁率團回訪日本北海道森町，與岡嶋康輔町長就文化、教育、產業及觀光等議題交流，深化台日友好關係。（彰化市公所提供）

陳瑞仁指出，彰化市與森町於去年（2024）8月19日正式簽署「友好交流協定」，此次為彰化市首次回訪森町，象徵兩地友好關係再邁新里程。他表示，希望透過此行，深入了解森町的產業特色、觀光資源及教育發展，作為未來雙方推動合作的重要基礎。「我們期盼透過持續互訪，讓彰化與森町的交流更加熱絡，也讓台日情誼更加穩固。」

森町町長岡嶋康輔致詞時指出，森町是一座擁有豐富自然資源與熱情居民的城鎮，積極運用在地優勢推動地方產業發展。他表示，很高興能與彰化市再次相聚，期望藉由這次交流，深化雙方在文化、產業、觀光與教育領域的合作，共同成長，締造雙贏。

訪問期間，森町方面安排彰化市代表團參訪當地多個特色產業據點，包括專營北海道木材的「株式會社HARUKI」，了解木材產業現況與環境永續策略；並前往「森地熱發電廠」觀摩再生能源發展成果，體驗日本在能源轉型上的實際做法。此外，代表團也造訪當地知名的和菓子老舖「木下菓子舗」，親身感受森町的觀光文化與職人精神。

交流活動氣氛熱絡，雙方互贈紀念品、合影留念，展現誠摯友誼。最後，陳瑞仁代表林世賢市長誠摯邀請岡嶋町長率團於明（2026）年3月7日訪台，參加「彰化古城踩街國際嘉年華會」，體驗彰化300年歷史風華與人文魅力，並品嚐道地小吃，持續推動兩市的深厚交流與合作。