台日合作推動環保標章互認 企業綠色採購新契機

（中央社記者張雄風台北10日電）環境部表示，台日今天簽署環保標章合作瞭解備忘錄，明年將聚焦「資訊產品」及「影像設備」類別率先討論互相承認；合作盼拓展雙方市場，台灣採購日本的環保標章產品，也有望計入綠色採購的比例。

根據國家氣候變遷對策委員會結論，綠色採購及綠生活為推動淨零碳排核心主軸之一；台灣並訂定政府2030年綠色採購比例由現行的3%提升至10%，而公私部門合計綠色採購金額至少達新台幣1600億元。

日本環境協會及台灣環境與發展基金會今天共同簽署「環保標章合作瞭解備忘錄」，象徵台日將在綠色產品標章制度上展開更緊密、制度化的國際合作，未來擬推動環保標章相互承認。

環境部綜合規劃司長洪淑幸告訴中央社記者，日本環境協會與財團法人環境與發展基金會皆為全球環保標章網路組織會員，這個組織主要由各國的民間單位組成、交流，而台灣環保標章（Green Mark）與日本生態標章（Eco Mark）均在國內外具有代表性，雙方合作更具有高度重要性。

洪淑幸指出，合作目的是針對雙方的規格標準進行核對，並希望能達到互相承認的結果，明年會率先聚焦「資訊產品」及「影像設備」類別；若未來日台環保標章可以互相承認，對雙方市場拓展有正向幫助，台灣採購日本的環保標章產品，也有望計入綠色採購的比例。

不過，洪淑幸進一步說明，台日雙方在環保標章的驗證機制上有所不同，達成互認的過程需要一項一項討論標準的內容，將是明年度的重點。（編輯：李亨山）1141210