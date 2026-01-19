台日合作遊戲《BAKUDO》新立繪公開 2月釋出Steam試玩版

學園科幻動作遊戲《BAKUDO》由台灣獨立遊戲團隊「賽亞遊戲」與集英社遊戲共同開發。圖／翻攝自Steam

由集英社遊戲與台灣獨立遊戲團隊「賽亞遊戲」共同開發的學園科幻動作遊戲《BAKUDO》，近日正式公開主角悠莉亞與關鍵角色 EVIE 的最新立繪。官方同步宣布，將於今年 2 月在 Steam 平台釋出「戰鬥體驗 DEMO」，並確定參展月底登場的 2026 台北國際電玩展，讓玩家搶先體驗這款結合球類競技與 Boss Rush 的熱血新作。

為了讓玩家更深入了解遊戲世界觀，官方今日首度曝光兩位核心角色的詳細設定與立繪。主角「悠莉亞（YURIA）」為了尋找下落不明的父親，進入專為 BAKUDO 競技創立的頂尖學園，目標是登上學園頂點，在與強敵切磋中不斷成長。另一位亮眼角色則是隸屬於學園的天才發明家學姊「EVIE」，她性格開朗擅交際，在鬥球裝備研發上擁有卓越技術，將在主線劇情中扮演關鍵角色。

主角「悠莉亞（YURIA）」。圖／集英社遊戲提供

學姊「EVIE」。圖／集英社遊戲提供

回顧 2025 年，《BAKUDO》在國際舞台上大放異彩。自去年 6 月於歐美夏日遊戲節（Summer Game Fest）宣布集英社遊戲成為全球發行夥伴後，首支預告片迅速累積超過 55 萬次觀看，短短兩個月內 Steam 願望清單即突破 5 萬大關。隨後遊戲陸續在上海 BiliBiliWorld、京都 BitSummit、科隆 Gamescom 及台北 G-EIGHT 等大展亮相，其獨特的高節奏球類戰鬥玩法備受好評。

2月釋出戰鬥Demo TGS攤位有好禮

展望 2026 年，開發團隊透露正如火如荼進行製作，預計於 2 月公開過往僅限線下活動體驗的「戰鬥體驗 DEMO」。該版本將包含基本戰鬥教學、教學戰 BOSS 及初期 BOSS 戰體驗，讓全球玩家能親手感受「擊出關鍵一球」的快感。詳細釋出時間將於近期公告。

此外，《BAKUDO》也確定進軍 1 月 29 日至 2 月 1 日舉辦的 2026 台北國際電玩展。屆時集英社遊戲攤位（A24）將展出遊戲內容，並準備精美限定禮品與挑戰賽活動，邀請台灣玩家到場同樂。



