台日合作 國網雲端算力中心 南科啟用

行政院積極推動「AI新十大建設」，由國科會主導設在南科的「國網雲端算力中心」12日正式啟用，賴清德總統宣布，國研院國網中心和日本NTT、中華電信合作，引進「下世代全光網路技術」，以光通訊全面取代銅線網路，大幅降低能源消耗並提高資料傳輸速度，象徵台灣在全球數位競爭中，啟動主權AI新篇章。

賴清德指出，日本政府還特別於APEC雙邊會議中感謝完成全光網路技術開發，同時也感謝台灣協助NTT把全光網路技術引進。國網雲端算力中心兼具大型AI/HPC算力基地與國際電信節點功能，為台灣推動「AI新十大建設」與「大南方新矽谷」科技戰略的重要支點，強化科技自主與算力韌性。

國科會主委吳誠文表示，國網雲端算力中心的啟用，不僅支撐產業應用，更具備部署未來量子電腦的戰略潛能。依據整體規畫，國研院國網中心的算力將擴展至23MW，涵蓋南科的國網雲端算力中心和預計2029年啟用的台南沙崙智慧創新算力中心，形成南台灣科技廊帶的雙算力核心。

吳誠文指出，「台灣算力聯盟」正式啟動後，顯示台灣算力持續擴充，由政府與業界攜手建立完整的算力產業生態系，透過公私協力，打造一座真正能生產AI、部署AI、加速AI的在地工廠，為台灣科技自主與產業創新注入強大動能。

賴清德強調，「算力就是國力」，面對AI時代的全球競爭，台灣不能只是硬體製造的供應者，更要成為具備自主、可信與韌性的AI科技國家。政府提出「AI新十大建設」，聚智慧應用、關鍵技術與數位基磐三大主軸，目標在2040年讓台灣成為全球AI創新樞紐，代表台灣從「矽島」邁向「人工智慧島」的堅定步伐。