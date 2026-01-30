台日合作！PATH集團與秀傳共建再生醫療標準化示範平台

（觀傳媒彰化新聞）【記者陳雅芳／彰化報導】隨著「再生醫療雙法」上路，台灣再生醫療邁入法規、品質與病患安全的新階段。今（30）日，PATH集團會長松尾孝之訪台，與彰濱秀傳簽署合作備忘錄，共同建置「微型AI智慧控制細胞製程中心」，打造再生醫療臨床應用與製程標準化示範平台。

彰濱秀傳今與PATH集團簽署合作，共建AI智慧細胞製程中心，推動再生醫療臨床應用與標準化。（彰濱秀傳提供）

PATH集團旗下再生醫療公司RMDC將與秀傳合作，引進Cell Cube Automator SG1.0 全自動化培養系統。該系統結合多層培養容器、閉鎖式灌流模組與機器手臂操作，全面取代人工進行幹細胞播種、繼代及回收作業，大幅降低污染風險與操作差異，並建立可追溯的細胞製程品質管理與稽核機制。

不同於傳統依賴經驗與肉眼觀察的培養方式，Cell Cube Automator可即時感測溫度、pH值、溶氧量與代謝指標，將換液與收成時機轉化為智慧決策流程，確保培養條件與細胞品質高度可重現。搭配影像模組，系統能長期記錄細胞生長軌跡、型態變化並進行增殖趨勢預測，建立完整數位化培養履歷，作為臨床應用與跨院區標準化的重要依據。

簽署儀式後，松尾孝之會長參訪彰濱秀傳健康園區，與秀傳醫療體系黃靖媛執行長、陳秀珠營運長在研究大樓的預定空間深入交流。他表示，該系統可應用於iPSC、MSC等多種接著型細胞培養，支援遠端監控與雲端資料分析，使每個培養模組的生長數據同步回傳日本資料中心，協助醫院快速導入標準流程。

秀傳執行長黃靖媛指出，「再生醫療雙法」的上路，意味著台灣再生醫療正式進入以制度與科學守護病患安全的新階段。秀傳將導入符合國際規範的AI智慧細胞製程設備，在確保病患安全與療效可驗證前提下，加速再生醫療從研究走向臨床，建立可複製、可擴展的細胞製程新標竿。

此外，雙方合作未來也將探索遠端監控與數據雲端分析在再生醫療中的應用，包括多院區標準化管理、臨床試驗支援及數據共享，期望形成一套可持續、可擴展的智慧細胞製程體系，為病患帶來更安全、可靠的再生醫療服務。