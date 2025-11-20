台日合唱團同聲齊唱 十一月廿三日懷舊金曲音樂會登場

成大教職員混聲合唱團當天將呈現多首膾炙人口台灣歌謠。（成大合唱團提供）

記者林怡孜／台南報導

由國立成功大學合唱團與台南市台日文化友好交流基金會主辦、並與日本仙台昭和歌唱合唱團共同合作的「台日懷舊歌曲齊聲唱音樂會」，將在十一月廿三日下午於成大成杏廳登場。以「日本與台灣的懷舊旋律」為主題，集結兩地合唱團跨國同台，重現深植於大眾記憶的經典歌曲，帶來一場跨越語言與世代的文化交流饗宴。

長年推動台日交流的「台南市台日文化友好交流基金會」前身為二００九年成立的「台南縣台日友好交流協會」，歷經縣市合併與組織調整，於二０二０年正式成為現今的基金會架構。在歷任理事長與會員努力下，協會已累積多項重要交流成果：包括舉辦「總爺和風文化祭」、促成千名日本宮城縣學生至台南進行教育旅行、協辦八田與一墓前祭活動、促成台南與京都市議會締結友好協定、接待多地日本訪賓並協助青農拓展海外合作等，成為推動台日交流的重要平台，也使台南被許多日本友人視為最具親和力的台灣城市之一。

主辦單位表示，台灣與日本共享許多歌曲記憶，從昭和年代旋律到在地發展出的台語流行音樂，都承載著兩地共同走過的歷史軌跡。藉由跨國合唱形式演繹，不僅能讓觀眾回味經典，也透過音樂深化彼此情誼。

十一月廿三日「台日懷舊歌曲齊聲合唱音樂會」將以經典曲目串起台日文化情誼。（成大合唱團提供）

本場音樂會由成大合唱團、成大教職員混聲合唱團攜手，以最經典、最能代表台灣情感記憶的旋律揭開序幕。「港都夜雨」描繪雨夜港都的濕潤氣息，帶觀眾走進濃厚的城市記憶；「夢田」則以純淨的旋律展現孕育夢想的溫柔力量，歌聲中充滿希望與祝福。「月亮代表我的心」溫柔婉轉，是華語最浪漫的情歌代表；「雨夜花」以細膩的情感訴說離別與惆悵；「何日君再來」旋律輕盈卻回味無窮，是跨越海內外的黃金老歌。最後「黃昏的故鄉」與「青春嶺」，從離鄉愁緒到迎向青春，完整呈現台灣歌謠的情意與厚度。

來自日本的仙台昭和歌唱合唱團則以橫跨昭和年代的經典流行曲，呈現日本大眾文化的厚度與風華。他們帶來的曲目不僅深植日本人的共同記憶，也陪伴許多台灣世代度過青春。

主辦單位誠摯邀請市民與樂迷走入音樂殿堂，與台日合唱團共同感受跨越國界的經典旋律，在悠揚歌聲中見證文化交流的美好。線上索票請於Accupass搜尋「台日懷舊歌曲齊聲唱音樂會」。