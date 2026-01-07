台日合資打造集集創造娛樂 公平會通過結合案

（中央社記者潘姿羽台北7日電）公平會今天委員會議決議通過集集創造娛樂結合案，認為台灣與日本攜手合作，有助於壯大台灣影視文創產業，因此點頭通過，不禁止結合。

三立電視擬透過犀利資本文創，與文策院、中華電信及日本極東電視台合資經營集集公司，預計從事影視文創IP開發、人才培育、影視內容製作、IP商務營運及IP投資等業務。

公平會發布新聞稿指出，此案所涉產品市場主要涵蓋「影視文創IP開發產製與營運服務」、「頻道節目供應」及「影音平台服務」等，在影視文創產業鏈上下游間形成垂直整合關係，屬於垂直結合態樣。

雖然參與結合的事業間，部分業務項目存在一定程度的水平重疊，公平會認為對競爭影響有限，競爭影響分析著重於垂直結合可能產生的限制競爭效果。

公平會審議後認為，影視文創IP開發、產製與營運服務的資金及投入要素來源多元，市場進入門檻開放，銷售管道也具多樣性。此案涉及的市場產業結構分散，沒有寡占或高度集中情形，加上影視文創內容題材多元，不同頻道及影音平台受眾與經營策略有差異性，其他市場參與者仍有高度選擇彈性，參與結合事業很難排除其他競爭者能力。

公平會並指出，集集公司透過與其他業者共同投資、開發相關IP及內容的模式，可使其他業者共享結合相關效益，有助於整體產業發展，且文策院代表文化部監督集集公司運作，確保該公司經營決策的中立性與市場公平性。

公平會認為此結合案的整體經濟利益大於限制競爭的不利益，不禁止結合。（編輯：張均懋）1150107