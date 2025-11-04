台日合資「集集創造娛樂」成立 攜手推動IP開發與投資計畫

2025 TCCF創意內容大會4日開幕，首日喜訊不斷，繼文策院宣布與韓國及國內業者共同成立雙基金後，文策院再與犀利資本文創及日本株式會社極東電視攜手，正式成立「集集創造娛樂」公司，將共同推動IP開發與投資計畫，展現TCCF作為亞洲內容產業交流與合作平台的強大能量。

根據文策院發布的資料，「集集創造娛樂」未來將以IP孵化應用、人才培育，以及影視共製與投資為核心策略，打造涵蓋內容開發、製作、授權與國際發行的完整IP全生命週期生態系。公司宗旨是讓內容不僅止於作品，更成為具長期價值的資產，進一步培育具有國際競爭力的原創內容，提升台灣IP在全球市場的影響力。

廣告 廣告

同時，集集創造娛樂也將充分運用國際資源與資金支持，結合全球專業人才與策略夥伴，為台灣創意產業注入更多國際化動能。

集集創造娛樂董事長蔡秋安表示，未來公司將以台灣整體影視產業的「全球化市場拓展」為目標，從產業源頭的人才、開發、創作在開案時就與國際上戰略夥伴共同合作，創造直接面對全球市場的內容IP。(編輯：楊翎)