台日同處非紅供應鏈核心 龔明鑫點名AI、綠能、國防領域深化合作

經濟部長龔明鑫今天(2日)出席第六屆台日投資合作論壇時強調，台日雙方過去產業緊密互動，形成良好的生態系，累積厚實的信賴基礎，當前面對全球非紅供應鏈浪潮，雙方皆處於核心中的核心，未來可在AI(人工智慧)、綠能深化合作，同時，賴總統已宣誓發展國防產業，因此也期盼日本企業能在此領域助台灣一臂之力。

經濟部長龔明鑫在致詞時回顧台日產業發展歷程，表示日本早期帶來資本與技術，協助台灣發展電子、科技業，隨後日本材料、設備商紛紛來台投資，協助台灣打造出全球最完整的半導體生態系；時至今日台灣產業開始布局全球，台灣晶圓代工龍頭台積電就選擇到日本熊本設廠，熊本1廠運作良好，現正推進第二廠，從單向投資進展至雙向的良性循環。

龔明鑫指出，對比近期一些日商紛紛撤出中國，台日多年來雙邊產業、人民都往來緊密，建立良好生態系，累積深厚的信賴基礎，當全球都在強調「非紅供應鏈」時，以製造業為主的台、日皆處於「核心中的核心」，彼此有很好的發展及合作機會。

龔明鑫隨後點名除了既有的半導體合作外，台日還可在AI、綠能與國防三大領域深化合作。在AI方面，龔明鑫表示，算力即國力，各國紛紛建置資料中心、算力中心，日本發展的光通訊與全光網路技術平台IOWN，與台灣在AI領域就有很多合作空間；綠能方面，除了日本業者來台協助打造離岸風電、太陽光電外，現在也有台灣主導的開發商團隊赴日參與離岸風電建置。

至於國防領域，龔明鑫表示，賴總統宣誓發展台灣國防產業，有很多項目值得台、日合作。他說：『(原音)賴總統講的是我們的國防預算有個特別預算1.25兆台幣，一定要把台灣的國防產業發展起來。這個國防產業發展起來，事實上裡面有很多很多的項目，是台日之間是可以合作的、互相互補，要建一個非紅供應鏈來做一些發展，我在這邊也非常期待，日本企業可以持續跟台灣企業合作、共同發展，包括國防產業。』

主辦單位之一、瑞穗銀行常務執行董事兼亞太地區總裁材木孝一表示，今年是全球經濟迎來重大轉折的一年，面對美國川普(Donald Trump)政府關稅政策、美中緊張局勢加劇等不確定性，凸顯台日半導體供應鏈互補的重要性，而台灣正推動「AI新十大建設」之際，未來將持續攜手台灣經濟部，提供雙邊企業各項奧援，讓台日共同因應AI時代的挑戰。