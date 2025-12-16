台日團隊推動再生醫學新發展！陽明交大開發自動化幹細胞培養與分化系統

〔記者楊綿傑／台北報導〕台日攜手科研寫下再生醫學關鍵篇章！由陽明交大與日本諾貝爾醫學獎得主山中伸彌(Shinya Yamanaka)創立的京都大學CiRA基金會(CiRA Foundation)，經5年合作，今宣布成功開發出首部可自動培養與分化幹細胞的儀器Cyto Chamber(先鋒一號)，同時也開發出QC Chip (品質控制晶片)，推動再生醫學從實驗室走向產業化。

在再生醫學中，幹細胞具備分化各種組織細胞的潛能。然而，其製備過程極度繁瑣、成本高昂，且極度仰賴人工作業，品質難以一致。為突破這項瓶頸，在教育部及國科會支持下，台日科研團隊攜手合作，陽明交大成為CiRA基金會「my iPS計畫」唯一的台灣代表，目標是克服幹細胞量產與品質控制的技術瓶頸。

校方說明，先鋒一號由陽明交大與國研院國家儀器科技研究中心共同開發，該系統可以自動化完成幹細胞的培養與分盤 。從溫控、二氧化碳濃度調控、培養液供給與排除，到細胞顯微攝影一氣呵成。這些原本仰賴大量人力的繁瑣步驟，如今透過自動化得以高效率完成，象徵再生醫學邁向產業化的重要里程碑。

除自動化系統外，陽明交大半導體晶片工程團隊，亦開發出「品質控制晶片」。這項技術突破傳統必須依賴抗體標記的檢測方式，能以電子工程技術即時監測幹細胞品質，不僅大幅縮短檢測時間，也提升品質穩定性。

陽明交大校長林奇宏表示，這是工程醫學與晶片科技的完美結合。生醫與半導體工程的雙重優勢，是當年日本選擇與台灣合作的關鍵理由。這套由台灣團隊自主開發的系統，不僅驗證了陽明交大合校的初衷，更向世界展示台灣的科研實力。

林奇宏進一步強調，「先鋒一號」與「品質控制晶片」的成熟與量產，將讓再生醫學從實驗室走進產業與臨床。這場跨越國界的科研旅程，正在為人類醫療的下一個10年，奠定新的可能。

這項技術成果日前在日本CiRA基金會首次亮相，立刻引起日本產業界與研究機構高度關注，是台日跨國科研合作的成功典範，也是陽明交大工程與醫學結合的重要範例。

