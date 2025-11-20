台日地方外交再升級！日本富山縣議會訪高雄 康裕成：深化港灣觀光合作

▲富山縣議會友台團抵高雄！康裕成、陳其邁聯袂迎， 展開全方位城市交流。

【記者 王苡蘋╱高雄 報導】日本富山縣議會「日台友好議員聯盟」中川 忠昭會長、瘧師 富士夫副會長一行7人今天（20）日上午拜會議長康裕成，議長康裕成盼深化港灣與觀光合作。

康議長偕國民外交促進會湯詠瑜會長及鄭孟洳副會長熱情迎接，又適逢總質詢議程，康議長也邀請陳其邁市長於議會大門前共同迎接中川會長一行並開心合照。她特別肯定中川會長長年推動台日交流的卓越貢獻，自2006年成立富山縣日台親善協會、2009年成立日台友好議員聯盟迄今，成功匯聚堅實的友台力量，讓友誼根基紮實穩固，是台日地方外交的精神領航者。

▲富山縣議會友台議員訪高，康議長：深化港灣與觀光合作。

高雄與富山交流情誼深厚。康議長回顧， 2018年第4屆台日交流高峰會在高雄盛大舉行，她將下一屆主辦權象徵性交棒給富山。此後，去年第10屆於台南、今年剛剛圓滿落幕的第11屆鎌倉台日高峰會，皆與中川會長重逢交流，此刻中川會長再率團訪台，更顯意義非凡。

康議長認為，如今台日高峰會已成為台日議員間交流的重要平台，從地方合作走向國際視野。她期待明年（第12屆）名古屋、後年（第13屆）橫濱高峰會，能再續情誼、深化夥伴關係。。

康議長表示，富山縣以立山黑部壯闊景致、傳統工藝及高品質農水產聞名，高雄則是國際港灣城市與科技產業發展重鎮，同時擁有豐富文化與觀光資源，雙方具高度互補性。她期待未來能以港灣經濟與智慧產業交流為起點，並擴大至城市治理、教育文化、青年互訪與觀光推廣等領域，共創雙贏。

康議長在前一晚日賓抵達高雄時，即貼心於入住飯店房間內為每位賓客準備高雄在地窯燒煎餅禮盒，以呷百二長壽寓意的和果子象徵高雄和富山的情誼與交流走得更穩、更遠。

中川會長感謝陳市長與康議長一早即親自迎接，並對議會以立山空中纜車、合掌屋、高岡大佛等意象設計的歡迎掛軸感到貼心。他回顧自2018年高雄主辦第4屆台日高峰會起，每年皆與康議長在不同城市重逢，此次再訪更見證高雄由工業城市蛻變為現代都市，值得富山在面臨人口減少與城市建設時借鏡。中川會長並盼重啟桃園—富山航線，未來更能促成高雄直飛富山，強調地方議會深厚友誼是推動城市發展的重要力量，期許兩地交流長久延續。議會也在行程最後以高雄特色珍珠奶茶暖心歡送訪賓，讓賓客留下深刻印象。（圖╱高市議會提供）