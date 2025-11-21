台日多友好？日本專家曝讀賣、產經昔批賴政府：不只大罷免那麼簡單

賴清德總統（見圖）。（資料照／陳君瑋攝）

日本首相高市早苗的「台灣有事論」引發陸日關係緊張，也讓台日互動再成外界關注焦點。本身是台灣人、現為東京大學東洋文化研究所特別研究員的林泉忠，分析台日關係時直言，先前日本讀賣新聞、產經新聞曾罕見發表評論批賴清德政府，示警當日本有這樣一個現象出現，值得警惕，「這是過去很罕見的」。

林泉忠為台灣人，但長期在日本學術界，目前是東大東洋文化研究所的特別研究員，更是一位「在日本研究台灣」的專家，在日本生活快30年；他近日接受Youtube頻道《范琪斐的美國時間》專訪，從高市早苗事件談到台日關係，以其相當理解日本人想法的角度，進行情勢分析。

日本了解台灣嗎？台積電太震撼

首先是日本人到底懂不懂台灣？林泉忠透露，自己在日本生活快30年，經常看到很多日本國會議員來台灣訪問，遠遠多過去北京，這是非常有趣的，這也彰顯日本社會對台灣的理解。他並說，過去台灣是日本的殖民地，但直至 90年代他讀書時，仍感覺到日本對台灣不是有足夠尊重，現在則不同了，一來日本經過失去的20、30年，還有這些年台灣對311地震捐款、台灣實力展現，尤其是半導體台積電在日本大放光芒，顛覆過去角色互換。他直言，這當中不可忽略前總統李登輝和日本前首相安倍晉三這兩位已逝的靈魂人物，在浪潮裡頭帶動台日關係前進。

但不應忽視最新警訊。林泉忠說，就在台灣大罷免運動後，日本讀賣新聞還有產經新聞曾發表文章批評賴清德政府，「當日本有這樣一個現象出現，應該是值得警惕」，這是一個過去很罕見，「尤其是讀賣、產經新聞都是相對比較支持民進黨」，他認為當這兩家不約而同對賴政府提出批評，值得去關注而不是忽略。

更喜歡小英風格

林泉忠指出，就他的理解，這一次讀賣新聞以社論方式直接就大罷免議題批判賴政府，但他不覺得只是大罷免的問題那麼簡單，仔細的觀察可以看到，日本的輿論是更欣賞前總統蔡英文的風格路線，相對溫和；賴總統就比較善於表達自己想法，而這個想法有時就會跟日本甚至美國期待是有一定落差，他們都希望謹慎行事，不要太高調。

林泉忠進一步談到，日本也好，美國也好，對美國一個政局應該是有2個基本期待，一個是團結、不要整天藍綠對立互鬥，國際社會如何支持？另一個是希望兩岸關係或者台海局勢是「可預測性的」，這點也可以帶給賴政府作一個參考，如何讓政策能夠有更可預測性，如果能做到以上2點，日本、美國輿論應該會更支持。

