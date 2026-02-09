生活中心／孟嘉美、蔡明政 台北報導

年後就要登場的WBC經典賽，球迷們磨刀霍霍，但怎麼努力找票，就是買不到台日大戰！現在機會來了，虎航推出應援套票，買機票尬WBC門票，限量五組，周二開賣！球迷為了把東京巨蛋變成我們主場，卯足全力，航空公司當然不會放過這次機會，三大國籍航空也都增班因應，華航更推出日本航線最低78折，吸引球迷目光。

台灣隊在12強一步步，走向冠軍之路。時隔一年多，年後馬上就要登場的WBC經典賽，台灣隊連戰四天，對上澳日捷韓，門票場場秒殺。尤其是台日大戰，真的是有錢也買不到！

廣告 廣告

YouTuber 小牛：「這一次WBC，其實日本隊也算是史上最強，就是他們大聯盟的球星非常多，然後再加上還有大谷翔平」

台日大戰還有票！ 虎航推WBC應援套票「限量五組」

虎航推套票（圖／民視新聞）WBC換票購票社團，台日場一張票，原價新台幣1400。球迷拚進場，不惜開價2張5萬8！但小等一下，先別衝動。台灣虎航推出，台灣隊應援套票！買機票，尬門票。台日、台韓，一次滿足，限量5套，開價3萬800塊。只看台日，便宜1千元，不過同樣只有25組，球迷得比拚手速！

YouTuber 小牛：「日本東京巨蛋四萬人的這個球場，然後呢這個台韓，跟什麼台灣捷克，跟台灣澳洲都滿場，(估算)也是有將近四萬名的台灣球迷，絕對在那個時間點，會到日本這邊去看球，那所以你要競爭的對手，你想想看四萬，然後你要競爭這二十幾張，其實也是非常高難度的這個一個門檻」。

台日大戰還有票！ 虎航推WBC應援套票「限量五組」

大批國人，搶飛日本看球賽，也讓機票價格，水漲船高（圖／民視新聞）國球熱，持續加溫。大批國人，搶飛日本看球賽，也讓機票價格，水漲船高。星宇、長榮，球賽前後，都各增兩班來回成田班機，疏運球迷。華航同樣有增班規畫，更趁勢推出TeamTaiwan應援專屬網站，台灣出發日本，全航線最低78折，搶攻商機。

航旅達人 傑西大叔：「整體來說跟前(2024)年相比，今年房價跟票價都是相對親民，在東京都內，應該可以找到相對可以接受的住宿」

四年一次的棒球最高等級國際賽事，台灣隊，挾帶冠軍氣勢，遠征日本。台灣球迷，則努力把東京巨蛋，變成我們的主場。

原文出處：台日大戰還有票！ 虎航推WBC應援套票「限量五組」

更多民視新聞報導

經典賽(影)／158火球決戰大谷翔平？徐若熙親曝「真實看法」 坦言：想過怎麼對付

南韓派出「最強陣容」也贏不了？大聯盟記者看好12強冠軍台灣隊晉級希望高

刮刮樂中百萬有預兆？幸運兒親揭「中獎神招」]

