台日姊妹校交流 大灣高中學生深度體驗

台南市立大灣高中與日本岡山縣林野高校結為姊妹校七年了，期間林野高校多次來大灣高中拜訪，累積深厚的情誼，十二月大灣高中特申請國教署國際教育經費補助，由祕書林欣穎率隊回訪交流，林野高校熱情迎接，還手寫書法布條貼心歡迎，讓這段跨越國界的友誼，再次感動延續與深化。

當大灣高中師生抵達林野高校時，高校學生以管絃樂隊熱情迎接，大灣高中也自組樂團演奏回應，雙方並互贈台灣鳳梨酥與岡山瓷器，同時也跟隨在地慶典舞者一同舞動。大灣學生們表示，走進林野高校的史地、英文、美術與書道等課堂時，充分感受台日雙方均重視聯合國永續發展目標SDGs融入、探究與實作精神，還有結合在地茶道文化與耶誕節慶元素的課程深具特色，分組討論時，大家在不斷溝通中跨過語言的門檻。

林野高校校長竹內稔表示，台灣與日本都是多地震國家，此次還安排防災課程，讓台灣學生實際體驗日本防災食品與宣導方式，大家在輕鬆互動中學習重要的防災知識。此外，日本也將不易保存的食物，製成防災罐頭，所以日方學生從小就有整理防災包的觀念，思考災難發生時該如何應對，並且使用容易取得的食材來創作食譜。大灣學生則體驗食用防災罐頭加在餅乾、泡麵、麵包、義大利麵、米飯上食用，大家都覺得口感相當不錯。

除造訪姊妹校外，大灣學生也體驗日本溫泉文化、岡山農家生活，走訪倉敷美觀地區、岡山後樂園與世界文化遺產姬路城及環球影城與道頓崛，並與林野高校師生相約早日在台灣再相見，屆時一定以更盛情的方式迎接日本夥伴，而如此的「禮尚往來」，成為學生心中最珍貴的學習經驗。