台日安平結緣3千公里 樂續情誼

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九日上午台日兩地優秀音樂家也攜手演奏，在悠揚樂音串聯文化情感。(安平區公所提供)

記者王勗∕台南報導

日本北海道安平町與台南安平相隔三千公里，因「安平」之名，牽起一段跨越國界的深厚情誼。為延續兩地友好交流，安平區公所九日攜手南方講堂王美霞老師共同辦理台日交流音樂會。九日上午台日兩地優秀音樂家也攜手演奏，在悠揚樂音串聯文化情感，區長蕭泰華也特別送上劍獅，盼持續深化合作、讓音樂跨越國界。

台南安平區與北海道安平町緣分始於一０七年小學校際交流，一一二年四月兩地正式於線上簽署友好交流協定，約定在教育、觀光、文化及產業等領域深化合作。市長黃偉哲表示，台南與日本長期維持良好交流，安平區、安平町因同名結緣更是一段難得且珍貴的國際友誼。本次台日音樂會也希望讓國際友人感受到台南豐厚的文化底蘊與友善。

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區長蕭泰華指出，本次演出匯集台日優秀音樂家，台南特別邀請吉他演奏家陳景昭、徐梅琴、何昭維，二胡演奏家康勝友，以及在地蒙納米豎琴樂團；日方也在安平町觀光大使高橋涼子帶領下，偕同吉他、魯特琴及二胡團隊帶來精采表演，安平區公所也特別邀請石門國小六年級畢業班師生共同聆賞，讓友誼的種子在下一代心中萌芽。

本次琴弦牽起的交流也獲得安平在地商家熱情響應，希望之窗看見好市集、益生興蜜餞、安平陶坊等紛紛提供特色美食與文創藝品，展現濃厚人情味。區長蕭泰華也特別送上安平陶坊特製的吉祥物「陶藝祈福劍獅」予高橋涼子，希望為三千公里的安平町送上平安守護。石門國小師生現場特別合唱安平在地在地音樂家作詞作曲的《安平頌》，祝願「安平」情誼歷久彌新，持續譜寫台日交流佳話。