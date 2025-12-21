台日小學生九谷燒繪皿展 恐龍活現

新市國小鄭采昀作品「昀寶和媽媽」，以溫暖親情與童趣筆觸結合恐龍題材，獲得台南市長獎殊榮。 （記者陳佳伶攝）

記者陳佳伶∕新營報導

台南市、日本加賀市友好城市交流紀念小學生九谷燒繪皿展，即日起至明年一月十一日在新營文化中心登場，今年以小朋友喜愛的「恐龍」為創作主題，再由職人燒製成九谷燒繪皿，二百零九件入選作品有細膩描繪恐龍姿態的寫實作品，也有充滿幽默與想像力的創意題材呈現。

文化局說，台南市與日本石川縣加賀市在二０一四年締結友好城市，兩市每年有不同的交流主題，今年台、日兩地小學生以「恐龍」為主題作畫，二百零九件入選作品風格跨越寫實與創意兩大類型

廣告 廣告

新市國小鄭采昀（右），以作品「昀寶和媽媽」獲得台南市長獎，台南市台日文化友好交流基金會董事長李退之（左）頒發獎狀。（文化局提供）

財團法人台南市台日文化友好交流基金會董事長李退之表示，南市與日本加賀市透過小學生藝術創作進行文化交流，是兩市最具溫度與代表性的友好象徵之一；今年更將參與範圍由原本僅限台南市，擴大至雲嘉南，共吸引七十三所小學、一千九百多名學生投稿；日本全國收件二千二百多件作品，顯示兩地學生的熱情參與。

文化局表示，展覽以日本國家指定傳統工藝「九谷燒」為媒介，台、日兩地小學生的原畫作品在職人的巧手下化為獨一無二的繪皿，在兩地巡展，透過藝術與工藝的結合，孩子的創意走進國際視野。