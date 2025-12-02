台日居非紅供應鏈核心 龔明鑫倡AI綠能國防合作

（中央社記者曾筠庭台北2日電）經濟部長龔明鑫今天出席第6屆台日投資合作論壇致詞表示，台日長期在產業上互動密切，形成穩健的供應鏈生態系，在全球「非紅供應鏈」布局加速之際，雙方皆位居「核心中的核心」，未來在AI、綠能及國防產業都有深化合作的空間。

龔明鑫回顧台日產業合作歷程指出，日本早期以資金與技術協助台灣電子與科技產業奠基，後續材料與設備商相繼來台，支撐台灣打造出全球最完整的半導體生態系。近年台灣企業走向全球，台積電選擇在日本熊本設廠，第一座工廠運作順利，第二座廠區也正推進，產業交流從單向投資走向雙向合作。

龔明鑫提到，近期部分日商撤出中國，但台日長年經貿、人員往來緊密，累積深厚信任基礎，使雙邊在非紅供應鏈布局上具備高度互補性，產業合作契機顯著。

展望未來合作方向，龔明鑫指出，除半導體外，AI、綠能與國防將成為台日三大合作重點。

在AI領域，龔明鑫表示，算力即國力，各國積極建置資料中心，日本推動的光通訊與全光網路技術平台IOWN，與台灣在AI應用與算力布局上具高度連結。

在綠能方面，日商協助台灣推動離岸風電與太陽光電建設，如今也有台灣團隊赴日本參與離岸風電開發，形成雙向互動。

至於國防產業，龔明鑫提到，總統賴清德已明確宣示發展國防產業，並編列新台幣1.25兆元特別預算，相關領域中有許多項目可望成為台日技術互補與合作機會。他表示，期待日本企業持續與台灣攜手，布局非紅供應鏈下的國防產業合作。（編輯：張良知）1141202