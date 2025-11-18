台日工程技術研討會登場 金屬中心、中鋼推動低碳與節能合作
記者許正雄／高雄報導
面對全球經濟與淨零永續的挑戰及追求低碳節能，金屬工業研究發展中心與中鋼公司，十八日共同舉辦「第卅五屆臺日工程技術研討會」金屬組會議，呼應大會「科技引領，永續新程」的主軸，邀請日本專家學者針對低碳金屬回收材料、高值金屬製程、及工業節能應用等先進技術，分享最新研究成果及產業趨勢。
「臺日工程技術研討會」自民國六十九年創辦以來，已是臺日兩國間重要的技術交流平台，金屬中心劉嘉茹董事長強調，臺灣正處於淨零轉型和產業永續的關鍵發展時刻，循環經濟、金屬高值化、低碳製程及氫能應用是產業韌性發展的重要策略。
劉嘉茹表示，藉由此次日本專家前來分享研究成果，結合金屬中心與中鋼公司在金屬材料研發與產業應用的能量，期許深化臺日合作，加速臺灣金屬產業淨零轉型與永續發展，本屆金屬組特別規劃金屬材料與工業節能兩大核心主題，邀請六位日本頂尖學者與標竿企業專家前來進行專題分享。
金屬材料領域，東京科學大學、東北大學、東京大學等與會代表，則探討先進航太合金與製造技術，引領高值產業發展趨勢等議題。在工業節能領域，以電磁材料模擬軟體開發聞名的JSOL公司、全球工業爐與工業加熱設備大廠，日本富士電機、日本Welcon公司等也都派員出席分享技術與成果。
日本專家亦與金屬中心深入的技術交流與合作議題討論，金屬中心製程處鄭炳國處長率領技術團隊，針對鋁金屬回收與航太零組件製程等議題，與日方專家交流雙方潛在的技術合作機會；林恒育處長則率領升級處團隊針對氫能與燃燒器設計等先進領域，與日本專家深入探討，以強化未來產業技術合作的討論與共識。
