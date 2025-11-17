台日工程技術研討會 卓榮泰盼強強聯手走向世界

（中央社記者高華謙台北17日電）行政院長卓榮泰今天出席台日工程技術研討會時表示，感謝日本先前贈送先進儀器，讓台灣掌握馬太鞍溪堰塞湖水位狀況，未來雙方是否有可能從產業互補與工程經驗中，爭取更多海外合作機會，期盼台灣與日本強強聯手走向世界。

卓榮泰今天出席「第35屆台日工程技術研討會開幕典禮」時致詞指出，台灣與日本地理上不遠，感情上更近。這次在馬太鞍溪堰塞湖災害，當人車都無法到達堰塞湖，不知道溢流後還剩多少水量，還在做各種觀測時，由日方贈送的先進儀器，讓台灣第一手掌握到馬太鞍溪水位狀況，使光復鄉民得到更多安全保障，也保護50萬人次志工在當地的努力，他要再次向日本表示最大感謝。

廣告 廣告

卓榮泰說，除此之外，在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情時，日本送來首批大量疫苗，那份被關懷的、被重視的心情還深深的留在心中；而台灣前駐日大使謝長廷獲授「旭日大綬章」，且由日本首相高市早苗協助日皇頒發證書，這對台灣是莫大榮譽，也謝謝日本重視謝長廷多年促進雙方交流的努力。

卓榮泰表示，日本不僅在經濟、文化、旅遊與台灣交流，更願意致力於在印太地區的和平穩定，兩個理念相近的國家，更願意結合，形成安全屏障，台灣會更進一步展現自我保護國家主權、安全的能力與責任，希望與世界所有理念相近國家站在一起，為自由、民主與人權奮鬥，這也是台日雙方不可分離、相當深的關係。

卓榮泰說，尤其在今年的APEC會議，高市早苗親自會晤台灣領袖代表林信義，且主動對國際發布訊息，再度表示台日雙方關係比過去更緊密。

卓榮泰指出，今天研討會有20個專題分組、50項議題、60位以上的日本政府跟學界專家擔任討論講師，新增議題包括國家公園、地熱以及公路工程等；台灣對於世界科技領域製造業有責任，所以在民生用電外，對於產業用電、經濟發展，台灣會維持穩定且足夠的能源政策，除了在現有能源繼續增加外，也會多元開發各種新式能源。

卓榮泰表示，他也在想，台日雙方還有沒有可以共同努力的工作，過去在工程方面也有很多海外成功案例，例如在印尼雅加達的捷運、菲律賓南北通勤的鐵路等，未來雙方是否有可能從產業互補與工程學習經驗中，用這樣的集體力量爭取更多海外合作機會，讓台日雙方強強聯手走向世界，這也是未來因應全球關稅的新貿易秩序後，台日應緊密結合的重要指標。（編輯：蘇志宗）1141117