台日師生跨文化教育交流 日本靜岡清水東高校再訪新民高中

▲台日師生愛心大合照。

【記者 廖美雅／台中 報導】由日本靜岡縣清水東高等學校由副校長山田竜二率領 257位師生昨(27)日親訪台中新民高中，進行為期一日的教育文化交流。校方表示兩校自2019年起建立友誼，疫情期間曾暫停互訪，自2024年重啟後，今年再度來訪，使台日合作情誼更加緊密。

▲新民高中日語科學生及管樂隊於校門迎賓。

副校長山田竜二表示，提到「去年來訪後，學生們始終難忘台灣的熱情，因此都非常期待再回到新民高中。」充分展現交流誠意。新民高中校長許永昌表示，新民高中是臺灣學生數名列前茅的高中學校，期盼透過互動增進學生國際視野，並讓日本師生體驗最真實的臺灣文化。兩校學生代表也以英語簡報介紹校園與文化特色，增進彼此理解。

隨後展開的校園巡禮與交流活動結合團體互動、班級交流與文化體驗。日本同學在台日教師帶領下參與破冰遊戲、英日語交流、台中城市與台灣文化介紹，並在班級內與新民高中同學分享在地小點心、進行互動式遊戲，教室中笑聲不斷。文化體驗課程中，日本學生在老師指導下完成蝴蝶、蝙蝠及春字剪紙、體驗舞龍與打鼓，感受臺灣傳統文化的活力與魅力。

▲校園巡禮與交流活動結合團體互動、班級交流與文化體驗。

在結業式中，來自應用英語科一年級的學生三芯蘋分享的感言。她於前一天自加拿大返台，甫結束哈利法克斯國際安全論壇（Halifax International Security Forum, HFX）的青年甄選活動，該計畫全球僅錄取五位15歲學生，也是唯一的亞洲代表。

校方表示此次的跨國交流活動，不僅讓兩校學生累積珍貴回憶，也成為他們人生旅程中重要的國際視野篇章。期待未來兩校攜手開拓更寬廣的全球教育路線，讓跨文化的理解與友誼持續在兩校之間延伸。

清水東高校創立於1923年，是靜岡地區歷史悠久名校，以文武雙全著稱，棒球隊曾晉級甲子園、足球隊多次進入全國大賽，且已連續16年獲選為文部科學省「超級科學高中（SSH）」，展現高度學術能量。（照片／記者廖美雅翻攝）