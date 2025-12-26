台日強強聯手！聯發科技攜手DENSO 打造智慧座艙「最強大腦」

聯發科技正與日本汽車零組件大廠DENSO展開深度策略合作，雙方將共同開發專為先進駕駛輔助系統（ADAS）及智慧座艙打造的客製化車用系統單晶片（SoC）；這項合作案不僅結合了聯發科技在天璣車用平台（Dimensity AX）上累積的高效能、低功耗運算優勢，更融合了DENSO在車規級安全領域的深厚經驗，旨在為全球車廠提供一個具備高度擴展性，且能立即投入量產的新一代解決方案。

導入異質運算技術 AI賦能精準感知

在技術架構層面，新開發的SoC平台展現了強大的異質運算能力；透過整合聯發AI與 NPU 加速器，以及先進的影像訊號處理器（ISP），該平台能支援攝影機、毫米波雷達與光達（LiDAR）等多感測器融合技術，並運用先進視覺演算法進行處理。

這種硬體配置與DENSO的系統工程專業協同優化後，將大幅提升車輛的感知精準度與運算效能，全面強化ADAS的應用表現。

堅守車規級標準 全方位安全與可靠度驗證

憑藉DENSO在安全工程的實力，新款晶片依循ISO 26262車用電子功能安全標準設計，達到ASIL-B/D等級，並通過AEC-Q100可靠度驗證；系統內部設計了「安全島」與lockstep運算機制，支援AUTOSAR開放系統架構以及TSN、CAN FD等多種車載通訊協定，確保為全球車廠與Tier 1供應商提供一個既堅實又合規的開發平台。

聯發科：為全球客戶重新定義汽車的駕乘體驗

聯發科技公司副總經理暨車用平台事業部總經理張豫臺博士表示，此次合作結合兩大產業領先者優勢，不僅滿足全球汽車製造商和系統整合商最嚴苛的要求，更在安全性、功耗效率及AI感知技術上樹立全新產業標竿，帶領輔助駕駛的未來發展；我們正加速拓展引領市場的技術組合，為全球客戶重新定義汽車的駕乘體驗。

（本文由 Newspie新聞派授權轉載，原文在此）