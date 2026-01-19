台日影帝后同台飆戲 桂綸鎂精彩飆罵西島秀俊

（中央社記者洪素津台北19日電）日本影帝西島秀俊攜手金馬影后桂綸鎂主演電影「最親愛的陌生人」，2人有多場劍拔弩張場面，桂綸鎂凶狠對飾演丈夫的西島秀俊說「不管你去哪，都是地獄」，台日影帝后飆戲讓人驚豔。

集結台灣、日本、美國3地製作團隊共同打造的「最親愛的陌生人」，全片於美國紐約實景拍攝，劇本由導演真利子哲也以日文撰寫，再經團隊翻譯改為9成以上英語對白，呈現夫妻以非母語溝通時的微妙張力。

片中西島秀俊與桂綸鎂有多場劍拔弩張的對手戲，其中一場街頭爭執戲更是情緒張力爆棚，桂綸鎂先是苦苦哀求丈夫不要離開，下一秒卻扯住他的衣領撂下狠話，「不管你去哪，都是地獄」，影帝后同台飆戲所激盪出的火花，令觀眾震撼。

桂綸鎂透過新聞稿分享，這場戲原本已拍攝完成，但是導演臨時修改劇本要求重拍，「拍攝當天清晨5、6點突然收到修改後的劇本，傍晚就要拍那場情緒極重的戲，我連新增的英文台詞都還沒完全消化，時間非常壓縮，也相當緊張」。

桂綸鎂表示，期待這部電影帶給觀眾希望之光，「就算再破碎的關係，就算人生有很多很難的時刻，堅信光就在前面，你會看見它的。」

「最親愛的陌生人」現正於全台熱映中。（編輯：張雅淨）1150119