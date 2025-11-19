台日情懷跨國回饋 日籍杉山榮先生捐贈宜蘭縣救護車

▲日籍杉山榮先生捐贈宜蘭縣救護車儀式留影。

【記者 林明益／宜蘭 報導】感受台灣人的溫暖，日本籍杉山榮先生捐贈一輛救護車給宜蘭縣政府消防局使用，19日舉行捐贈儀式，由宜蘭縣代理縣長林茂盛及消防局長徐松奕出面受贈，並頒發感謝狀感謝杉山榮先生義舉。

杉山榮先生於二十年前曾在臺灣的公司任職十年，期間深切感受到臺灣社會的溫暖與人情。他常懷感念，臺灣不僅是他職場生涯的重要舞台，更是讓他體會到關懷與善意之地。

▲宜蘭縣代理縣長林茂盛(左)頒狀感謝日籍杉山榮先生義舉。

離職多年後，杉山榮先生再度因公出差來到臺灣，卻在行程中突感身體不適而昏倒。幸獲消防局救護人員即時趕赴現場，並迅速將他送往急診，方能及時獲得救治，轉危為安。這段驚險的經歷，讓他對臺灣完善的醫療體系與救護人員的專業與仁心深受感動。

心懷感恩之情，杉山榮先生決定以實際行動回饋這片曾經守護他生命的土地，特別捐贈一輛救護車，希望能協助更多有需要的病患，延續這份跨越國界的善意與溫情。

▲宜蘭女義消隊員在日人捐贈的救護車前留影。

杉山榮先生表示，臺灣在他人生旅程中占有重要地位，這次的捐贈是他對台灣社會長年照顧與援助的一點回報。他期盼透過這項善舉，拋磚引玉，讓更多人能體會到人與人之間無國界的關懷與友誼，共同守護生命、傳遞愛心。

林茂盛代理縣長表示，這份跨國的捐贈不僅象徵著珍貴的臺日友誼，更為地方醫療急救能量注入新的助力，救護車是拯救生命的重要工具，杉山榮先生的捐贈將使救護任務更為迅速有效，為民眾健康安全提供更堅實的保障。(照片記者林明益翻攝)