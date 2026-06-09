台日攜手守護東方白鸛 濁水溪口成國際保育交流重要據點

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（觀傳媒雲嘉南新聞）【記者蘇榮泉／雲林報導】農業部林業及自然保育署南投分署今（9）日攜手農業部生物多樣性研究所、經濟部水利署第四河川分署、雲林縣政府、蛙趣自然生態顧問有限公司及麥仔簝文化協會，在雲林縣麥寮鄉舉辦「2026台日保育共生地與白鸛保育交流活動」，邀請日本東方白鸛會、日本金澤大學及麥寮汽電股份有限公司等單位參與，透過國際經驗分享與在地實務交流，共同探討東方白鸛保育及人與自然共生發展方向，作為未來推動野生動物保育與保育共生地的重要參考。

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2026日本專家與國內保育團隊以保育共生地與白鸛保育交流活動。（圖／林保署南投分署提供）

南投分署表示，東方白鸛是全球高度關注的大型瀕危水鳥，近年在臺灣濕地、河口、農田及魚塭等開放環境的活動紀錄逐漸增加。今年春天更首度在雲林二崙地區電力鐵塔完成築巢、孵卵、育雛及幼鳥離巢的完整繁殖過程，引起社會各界高度重視。

日本專家與國內保育團隊前往濁水溪口實地觀察東方白鸛築巢環境與棲地現況。（圖／林保署南投分署提供）

在繁殖期間，麥寮汽電股份有限公司兼顧供電安全與生態保護，主動暫停巢區所在電塔的檢修保養作業，延後導線更換工程，並協調台灣電力公司進行電網互聯措施，降低對親鳥與幼鳥的干擾，讓東方白鸛順利完成育雛歷程，也展現企業投入生態保育與永續發展的積極作為。

離巢後的小白鸛在濁水溪口棲息。（圖／麥仔簝文化協會提供）

本次交流活動上午安排日本專家及相關單位前往濁水溪口生態基地，實地觀察東方白鸛塔巢、棲地環境及管理現況；下午則在麥寮鄉立生活美學館舉辦專題研討會。

研討會中，日本東方白鸛會佐竹節夫先生分享兵庫縣豐岡市推動東方白鸛重返自然的成功經驗，包括人工巢塔建置、濕地營造、友善農業及地方居民參與模式；日本金澤大學菊地直樹教授則從環境社會學與地域資源管理角度，探討人類社會如何與自然和諧共存。

2026台日保育共生地與白鸛保育交流活動佐竹節夫先生致詞。（圖／林保署南投分署提供）

此外，國立屏東科技大學特聘研究員孫元勳分享臺灣東方白鸛研究成果，說明其活動範圍、棲地利用情形及未來保育研究方向；林業及自然保育署也介紹臺灣保育共生地推動現況，希望透過臺日經驗交流，擴展大型水鳥保育、棲地管理及跨領域合作視野。

日本東方白鸛會佐竹節夫先生分享兵庫縣豐岡市推動東方白鸛重返自然的成功經驗，包括人工巢塔建置、濕地營造、友善農業及地方居民參與模式。（圖／林保署南投分署提供）

南投分署分署長李志珉表示，東方白鸛在濁水溪流域成功築巢並完成繁殖，是極為珍貴的生命故事，也凸顯河口濕地、農田、魚塭及周邊開放地景對野生動物的重要性。近年配合國土生態綠網保育軸帶政策，持續推動保育共生地（OECMs）盤點及輔導，目前已有14處場域取得認證，未來將持續輔導更多潛力場域加入，提升保護區外的生物多樣性保育量能。

李志珉指出，未來將攜手地方社區、企業、民間團體及學術單位，共同推動生物多樣性保育工作，逐步落實人與自然和諧共生的願景。

研討會中臺日學者交流人工巢塔、濕地營造及友善農業等白鸛保育策略。（圖／林保署南投分署提供）

此次臺日交流也初步凝聚後續合作方向，包括持續監測東方白鸛在濁水溪流域及周邊農地、濕地與魚塭等棲地的活動情形，並參考日本復育經驗，評估在臺灣推動人工巢塔建置、棲地利用監測及相關保育研究的可行性。南投分署表示，未來將持續與日方專家、國內研究團隊、相關機關及設施管理單位深化合作，逐步累積符合臺灣環境特色的保育實務經驗，讓濁水溪口成為人與自然共生的重要示範場域。

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