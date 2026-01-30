台日攜手打造再生醫療示範基地，秀傳與日本RMDC共建微型AI智慧細胞製程中心。圖／秀傳醫院提供





隨著今年「再生醫療雙法」正式上路，台灣再生醫療邁入以法規制度、品質管理與病患安全為核心的新階段。秀傳醫療體系30日於彰濱秀傳紀念醫院與日本PATH集團旗下再生醫療公司RMDC簽署合作備忘錄（MOU），宣布雙方將共同建置「微型AI智慧控制細胞製程中心」，作為再生醫療臨床應用與細胞製程標準化的重要示範平台，開啟台日再生醫療合作新里程碑。

台日攜手打造再生醫療示範基地，秀傳與日本RMDC共建微型AI智慧細胞製程中心。圖／秀傳醫院提供

此次合作由日本PATH集團會長松尾孝之親自來台見證。RMDC將攜手秀傳醫療體系，導入「Cell Cube Automator SG1.0」全自動化細胞培養系統，透過多層培養容器設計，結合閉鎖式、灌流式單次使用模組與機器手臂操作，全面取代傳統仰賴人工的細胞播種、繼代與回收流程，大幅降低人為接觸所帶來的污染風險與操作差異，並有助於建立一致化、可追溯的細胞製程品質管理與稽核機制。

相較於傳統細胞培養高度依賴操作人員經驗與肉眼判斷，Cell Cube Automator可即時感測溫度、pH值、溶氧量及代謝相關指標，將過往憑經驗決定的「換液與收成時機」，轉化為以數據為基礎的智慧決策流程，使培養條件與細胞品質具備高度可重現性。系統並搭配影像模組，長時間記錄細胞生長軌跡與型態變化，進一步進行增殖趨勢預測，建立完整的數位化培養履歷，作為臨床應用、品質稽核及跨院區標準化的重要依據。

台日攜手打造再生醫療示範基地，秀傳與日本RMDC共建微型AI智慧細胞製程中心。圖／秀傳醫院提供

簽署儀式後，松尾孝之會長參訪彰濱秀傳健康園區，並與秀傳醫療體系執行長黃靖媛、營運長陳秀珠於研究大樓「微型AI智慧控制細胞製程中心」預定空間進行深入交流。松尾會長表示，該系統可廣泛應用於iPSC、MSC等多種接著型細胞培養，並支援遠端監控與雲端資料分析，讓每一個培養模組的生長數據即時回傳至日本資料中心，協助醫院端快速導入標準化流程，提升整體製程一致性與可靠度。

黃靖媛執行長指出，「再生醫療雙法」上路，象徵台灣再生醫療正式進入由制度與科學共同守護病患安全的時代。秀傳醫療體系將持續導入符合國際規範的AI智慧輔助細胞製程設備，在確保療效可驗證、風險可控的前提下，加速再生醫療從研究端走向臨床應用，並建立台灣醫療體系可複製、可擴展的細胞製程新標竿，為國內再生醫療發展奠定關鍵基礎。

秀傳黃士維總院長（左）跟日本PATH集團會長松尾孝之（右）介紹達文西手術系統。圖／秀傳醫院提供

