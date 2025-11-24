台日攜手拍攝《看見苗栗》 用影像描繪山城風景與人情溫度

【記者蔡富丞／苗栗報導】為呈現苗栗多元的文化面貌與生活紋理，由映虹影視新銳導演林明智執導的紀錄片《看見苗栗》正式推出。這部作品由台、日團隊跨國合作完成，去年拍攝期間，導演林明智親自帶領日本劇組深入竹南、頭份、三義、泰安與公館等地，讓外國工作者在鏡頭之外，也切身感受到苗栗的日常與人情。

圖說:台日團隊攜手拍攝《看見苗栗》，從山城到市街以影像展現文化底蘊，首映活動22日在竹南鎮公所三樓演藝廳舉行。(照片提供/映虹影視)

導演回憶，當日本劇組在竹南啤酒廠拍攝生產線時，對地方產業的規模與在地文化深感驚喜；走訪三義木雕博物館時，更被匠師專注的創作狀態所打動。而沿著鐵道線拍攝龍騰斷橋與勝興車站，劇組成員對那段充滿歲月痕跡的歷史場景格外著迷；至於在公館台灣油礦陳列館取景時，則像是重新翻閱一段產業興衰的縮影。

影片從山林風景到街巷故事，從工藝精神到產業歷史，以細膩視角展現苗栗兼具傳統與創新的魅力，並將客家文化的勤樸精神、多族群共榮的日常，以及地方在永續發展上的努力一併納入敘事中，使這部紀錄片不僅僅是一趟影像旅程，更是一份來自土地的深情書寫。

首映活動在22日上午，在竹南鎮公所三樓演藝廳舉行。當天自早上九點起，現場陸續湧入鄉親與文化界人士，大家一邊入座、一邊討論著期待看到的畫面；待燈光暗下，影片正式播放後，許多觀眾紛紛被片中呈現的苗栗景色所吸引。映後的交流時段，林明智導演與主持人從拍攝緣起談到與日本團隊的合作經驗，也分享許多鏡頭背後不為人知的小故事，讓整場活動在溫暖而感性的氣氛中畫下句點。

活動免費向民眾開放，雖然座位有限，但仍吸引許多縣內外觀眾特地前來。主辦單位表示，希望透過這部紀錄片，讓更多人重新發現苗栗的文化深度，也期待未來有更多跨國或跨領域的影像合作，將苗栗的魅力帶向更遠的地方。