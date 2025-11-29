台日攜手淨灘 黃偉哲盼交流增溫情

▲ 南市多個民間團體今日於漁光島辦理淨灘活動，市長黃偉哲一早也特地到場，一起揮汗淨灘。（圖／南市府提供）

[NOWnews今日新聞] 台南安平漁光島一直以來為台南市熱門觀光景點，但近年卻伴隨遊客增加，衍生垃圾與日俱增之情形，有鑒於此，台南市日本人協會今(29)日攜手多個南市民間團體於漁光島辦理淨灘活動，市長黃偉哲一早也到場參加，除感謝大家一起守護美麗的環境，並期盼透過淨灘活動促進台日友好交流關係。

▲ 黃偉哲與淨灘夥伴一同淨灘。（圖／南市府提供）

黃偉哲表示，非常感謝台南市各界熱心公益，於假日一早來漁光島參與如此有意義的淨灘活動，奉獻心力於維護安平漁光島的美麗風貌，讓環境越來越美麗乾淨，但維護環境最重要的仍是做好垃圾減量、資源回收，減少垃圾的產生。

▲ 日本台灣交流協會高雄事務所所長奧正史，今日一早也和事務所成員遠從高雄來參與活動，與黃偉哲見證了台日雙方的深刻情誼。（圖／南市府提供）

今年參與淨灘的人數較往年成長許多，且淨灘範圍也比之前更加寬廣，他也特別感謝奇美食品、南星鐵板燒贊助餐點慰勞大家，盼望未來持續透過公私協力合作，促使台南愈來愈美麗樂居。

日本台灣交流協會高雄事務所所長奧正史，今日一早也和事務所成員遠從高雄來參與活動，見證了台日雙方的深刻情誼。

