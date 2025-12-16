台日攜手 全方位幹細胞培養與分化系統

陽明交通大學和日本京都大學CiRA基金會，歷時五年研發出一套系統，這套系統可以自動的培養與分化幹細胞，讓以往繁複的人工培養變得非常簡單。可能大家不太知道幹細胞是什麼，它是一種分化能力很強的細胞，可以分化成人體不同器官的細胞，藉以修補受損組織，最近在再生醫學研究上也非常的熱門，所以這樣的系統出現，勢必會在細胞治療的體制內，造成不小的旋風。

幹細胞是近期醫學上很火紅的話題，可以用於修復或重建受損的組織器官，甚至能治療癌症，不過要利用幹細胞做再生醫學的研究，製作過程相當複雜。

國研院國儀中心助理工程師 莊文寧：「現在示範的是一個，(幹細胞)繼代培養的流程，主要是這一區這邊是，細胞的培養區域，前方的話，這邊有藥劑的部分，跟藥劑的控管。」

這台機器，就將創造再生醫學的下一個里程碑。

陽明交大研究員 盧懷恩：「目前這套系統，是可以做到iPSC(誘導型多潛能幹細胞)，擴增以及分化這樣的一個階段，所以我們未來可以在，整個密閉系統裡面，把iPSC在不人工介入的情況下，以全自動化的方式，把細胞分化成新細胞。」

由陽明交大和京都大學CiRA基金會，合作五年共同開發的先鋒一號，原本需要繁瑣人工、高昂成本的幹細胞的培養，現在一鍵搞定。

陽明交大再生醫學與細胞治療研究中心研究員 盧懷恩：「未來這台機器，它並不是只是單純做IPSC，它其實在所有貼附型的細胞，它都可以培養，甚至是現在最流行的外泌體，都可以收集來製造。」

國科會產學及園區業務處科長 謝志浩：「台灣在再生醫療，特別是幹細胞領域，我們過去也許是一個跟隨者，但是透過這個計畫，我們可以看到說，台灣已經不再是，跟隨日本技術的跟隨者，而我們是一個，跟他們可以共同研究，共同開發，共同承擔風險跟共同享受成果的，一個戰略夥伴。」

這項研發將壓低幹細胞量產的成本，對於產業化將有相當大的影響力，未來再生醫學以及細胞治療會如何發展，想必先鋒一號會扮演非常重要的角色。

