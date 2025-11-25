台日攜手「創生破圈」！西粟倉村團隊走訪臺東成功與台灣創生夥伴跨國交流

▲來自澎湖西尾半島物產店的施佩吟分享物產設計經驗。

【記者 劉瑞娜／花蓮 報導】不再只是口號或小圈圈聚會！11月21日（五）於台東縣成功鎮「成功海銀行」舉行的「西粟倉村台日交流會」活動，由雅比斯國際創意策略股份有限公司主辦，邀請從日本岡山縣西粟倉村遠道而來的團隊，與台灣在地的創生單位、品牌交流座談，共同對話，探討在地如何以創意解法重新設計地方，並創立新事業、為地方加值。

長期投入地方產業發展的雅比斯國際創意策略股份有限公司，自去年起即與西粟倉村展開交流，並簽署合作意向書，雙方未來將推動更多人才、技術上的跨國合作。雅比斯總監蔡志堅表示：「西粟倉村的做法是很多人的慢慢累積，也如同我們在地方做事，慢慢的透過資源挹注、實驗創造不同的做法一點點的做，逐漸在地方生根。」

▲台灣在地品牌藤木植人分享傳統文化與工藝的轉譯。

交流會首先由「西粟倉むらまるごと研究所」理事秋山淳分享，他表示：「希望大家可以先思考，現在生活的地方有什麼想傳承的嗎？有夥伴嗎？」西粟倉村在執行的過程中不斷思索「西粟倉村是什麼樣的村子？」並透過許多地方調查、資料庫共創建立與共享去找回地方的記憶，從中發現新事業的可能性。他也表示：「希望讓大家思考與自然環境的關係。」以西粟倉村為例，一年一度的森森燦燦藝術節透過和藝術家合作、辦理工作坊、志工與居民的加入，讓地域交流更深入。也從中復興村落裡逐漸失落的文化或儀式，例如傳統陳道教、服飾裝飾等。這樣與自然共創新事物的概念，吸引了許多人才進來，更重要的是讓更多人與森林環境互動。

接著來自西粟倉村「株式會社百森」的清水美波更深入了介紹日本林業現況，以及百森所從事的資源整合、林業管理，以及近年積極拓展的多種讓居民、移住者與森林親近的活動，像是用林業產道辦理自行車比賽、讓動漫角色cosplay的玩家到山裡拍照，她表示：「重點在於要做喚起大家好奇心的事情！因為林業的發展無法馬上看到成果，要花好幾個世代，這是我們正在面臨的問題，也是我們正在做的事情，希望把森林連結到未來。」與清水對談的「虎山林業」黃柏瑋則認為，與台灣相比，日本林業發展歷史更悠久、制度與產業鏈較為健全，而虎山林業在台灣的實踐經驗，主要透過木材產業鏈、先端林業技術、森林資源在地化等方面來實踐創新，創造出能夠回應地方需求的林業價值，也期盼未來有更多跨國的技術合作可以交流。

▲西粟倉村交流會活動現場。

從自然環境，到跨域串聯與共創的做法，「西粟倉むらまるごと研究所」的秋山淳與花蓮豐濱的「新太平洋1號店」店長陳亮禧也一同深入探討；「西粟倉むらまるごと研究所」依據不同願景創立了不同的機制與專案，彼此互相協作，尤其注重數據資料化的內容，再來是地方資源的協調與溝通，並且加入在地居民共創。「新太平洋1號店」也從近年來推動在地業者串聯的活動企劃如「老闆！！來串生活」、「河口音樂市集」，以及透過店內選物、策展與更多在地夥伴合作推廣等實例回應。

而開在最偏遠鄉村的設計公司「nottuo/點々」代表鈴木宏平與同樣位於臺灣離島馬祖的「西尾半島物產店」創辦人施佩吟以設計為地方加值，從空間、物產、到商業模式，設計無所不在，也使得人才移入、在地故事的傳播，透過設計讓最鄉下的地方走向國際。最後今年甫移居至西粟倉村的創立香氛品牌「 jörd」的佐藤優美，分享如何透過政策「地方創生協力隊制度」移居及創業，以及與村內的協作，如nottuo協助品牌重塑設計、實驗製造則由西粟倉むらまるごと研究所協助，而香氛素材資源則與村內的林業、農業者合作，她認為：「西粟倉村的魅力，在於藉由這些共創，可以讓我創作出想要的作品。也希望我的商品，能夠傳達出西粟倉村的故事。」成功在地的品牌「藤木植人」陳豪毅以原住民文化與工藝為創作主軸，透過從生活實用面思考轉化傳統的文化、工藝技術，讓更多人可以看見地方的生活樣貌。

主辦單位雅比斯國際創意策略表示，未來將持續推動更多元的跨國交流合作，包含人才的交換、技術分享，如這次於交流會前透過工作坊形式，交流了共創資料庫的建置與做法，期盼能與日本西粟倉村以及台灣地方創生的事業夥伴們，持續一同進步與創造。更多資訊：雅比斯國際創意策略股份有限公司https://www.facebook.com/Jabez.INC（照片記者劉瑞娜翻攝）