台日政要齊聚東京聖誕晚會 李逸洋：困難時刻「爆買、爆食」挺日本水產是友情不是消費

台灣駐日代表李逸洋於23日晚間出席「全日本和服顧問協會」會長佐佐木主辦的聖誕晚會，現場超過10位日本國會議員與台日政界友人到場同歡，現場氣氛相當熱絡。 圖：取自李逸洋臉書

[Newtalk新聞] 台灣駐日代表李逸洋於23日晚間出席「全日本和服顧問協會」會長佐佐木主辦的聖誕晚會，現場超過10位日本國會議員與台日政界友人到場同歡，歲末氣氛相當熱絡。與會貴賓包括前日本眾議院議長伊吹文明、即將訪台的參議員藤川政人、眾議員鈴木貴子、田畑裕明等人，展現出跨黨派台日友好人脈網絡。

李逸洋在致詞當中回顧台日交流成果指出，2024年台日互訪人次創下736萬人次的歷史新高，2025年更是可望突破810萬人次，凸顯雙方民間與政治關係持續升溫。他也特別提到最近日本水產業面臨挑戰時，台灣社會選擇以具體行動相挺日本，「這不是單純的消費，而是在困難時刻彼此扶持的友情」。

廣告 廣告

李逸洋進一步表示，包括賴清德總統公開分享品嚐日本水產品的畫面，以及他日前呼籲台灣民眾一起「爆買、爆食」支持日本水產，在日本社會引發熱烈迴響，「挺日本水產，是友情，不是消費」，更是人民外交最真誠的一環。

李逸洋盛讚佐佐木會長多年來透過和服文化推廣、聲樂、藝術與美食交流，串聯日本國會與政界人脈，同時為台日文化交流與政治互信搭建穩固平台，實在「令人敬佩」。他強調，台日友好關係不只停留在口號，而是互助與信任的長期實踐。

這場聖誕晚會在和服、音樂與美食交織下圓滿落幕，與會者一致認為，台日關係正從文化連結走向更立體、跨領域的戰略夥伴關係，未來雙邊交流與合作仍有高度深化空間。最後，李逸洋也向日本友人表達來自台灣的感謝與支持，期盼歲末的溫暖能延續為2026及未來台日協作的正能量動力。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

(影)七年同行幸福前行！就職七週年 盧秀燕：為台中奮鬥到最後一秒鐘

樂天女孩爆出走潮「5成員」確定不續約！粉絲心碎：不能接受