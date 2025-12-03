台日教育交流 新營高工訪日本群馬縣立利根實業高校

新營高工考察團至日本群馬縣姊妹校教育交流。（新營高工提供）

記者翁聖權／新營報導

新營高工考察團至日本群馬縣姊妹校教育交流，此行是繼去年十二月與日本群馬縣立利根實業高等學校締結姊妹校後，首次展開的互訪行程。新營高工致贈台南溪北特色伴手禮鹽水意麵、茄芷袋、米奶茶、鳳梨酥，展現台灣在地的人文風情，期待透過此次的交流，開啟兩校師生更多的對話空間。

新營高工指出，該校與利根實業高等學校在群馬縣觀光物產國際協會代表王會馨的牽線協調下，討論了後續交流發展的期程及目標，成功搭建起兩校交流互惠的橋樑。群馬縣沼田市長星野稔特別向考察團表達誠摯歡迎台日教育交流，未來將致力於推動雙方互訪。

才剛從台灣南投回到日本的沼田市長表示，很高興回國就能接待來自台灣的考察團，希望台日緣分能一直維繫下去。利根實業高校校友會一直慷慨支援兩校教育交流，小野會長在歡迎會上致贈幸運物給新營高工，並邀請考察團品嘗群馬縣頗負盛名的蜂蜜、蘋果等物產，展現日方歡迎的熱情。

新營高工校長李秋嫺表示，國際教育不應只停留在語言學習，更在於培養解決問題的跨國移動力。期待透過與利根實業高校的深度合作，讓溪北的孩子看見世界，也讓世界看見溪北。她相信未來兩校會有更多深化交流的契機，為台日教育交注入新動力。